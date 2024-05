Windows présente ses PC IA, la justice tranche sur la 5G de Free et un PC sous XP en 2024 – L’actu tech de la semaine

Vous avez raté les actus tech de la semaine ? On fait le point sur l'essentiel avec cette semaine le lancement des PC Copilot+ de Microsoft, la fin d'un différend entre Free et Orange, et une expérience avec un ordinateur sous Windows XP en 2024.

Microsoft fait la révolution de Windows

Depuis d’Apple Silicon en 2020, Microsoft était nettement en retard sur le marché des ordinateurs portables. Quatre ans plus tard, cet écart est enfin comblé avec les PC Copilot+ propulsés par l’IA et des puces ARM de Qualcomm. Si vous avez raté la conférence, nous avons sélectionné les 5 annonces incontournables de cet évènement.

La 5G Free est-elle vraie ou fausse ?

Lors de l’arrivée de la 5G, Free se targuait d’avoir le plus gros réseau de France pour cette cinquième génération. Une annonce qui n’a pas plu à Orange qui a assigné son concurrent en justice pour concurrence déloyale, sa communication étant jugée trompeuse puisque le réseau 5G de Free était alors essentiellement basé sur des antennes 700 MHz (également utilisées par la 4G).

Pour autant, la justice a tranché : la communication de Free évoque l’étendue de son réseau et non sa qualité. Or, il s’agit bien de 5G, et donc par conséquent du plus grand réseau 5G de France.

Un PC Windows XP en 2024 ? Une mauvaise idée…

Que se passerait-il si on branchait un ordinateur sous Windows XP à internet en 2024 ? Un YouTubeur a fait l’expérience afin d’en avoir le cœur net et le résultat a dépassé toutes ses attentes ! Spoiler : mettez vos logiciels et surtout vos OS à jour.