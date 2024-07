Mercedes mène l’enquête, le n°1 du vélo en Europe remonte la pente et vers la fin du DVD/Blu-Ray chez Sony – L’actu tech de la semaine

L'actualité tech de cette semaine, en résumé : Mercedes mène l'enquête sur la Zeekr 001, la voiture aux 1000 kilomètres d'autonomie, Accell Group, n°1 du vélo en Europe se remet petit à petit et Sony arrête les DVD et Blu-Ray pour le stockage.

Mercedes ne comprendrait pas comment on peut concevoir une voiture électrique avec 1000 kilomètres d’autonomie

Un média chinois a révélé que Mercedes aurait démonté une Zeekr 001, la fameuse voiture qui promet 1000 kilomètres d’autonomie. L’objectif : étudier sa conception, afin de comprendre comment elle peut être vendue aussi peu cher : 61 000 euros seulement. Le constructeur allemand souhaiterait comprendre comment Zeekr ne sacrifie pas ses marges : il veut évidemment répliquer cela sur ses propres modèles.

Le numéro 1 du vélo en Europe se remet petit à petit d’une grave crise économique

L’année dernière, Accell Group possédait 320 000 vélos : un surstockage énorme qui a mis en difficulté le groupe spécialisé dans les vélos (avec des marques connues dans tout le continent). Le patron d’Accell Group a indiqué dans une interview que ce surstockage avait été réduit à 210 000 unités : il vise les 160 000 d’ici la fin de l’année. Dans le même temps, l’entreprise a fortement réduit sa production et mis en place des politiques commerciales agressives pour écouler ses stocks.

Sony arrête presque totalement les DVD et Blue-Ray

Sony va cesser la production de DVD et Blu-Ray dédiés au stockage de données enregistrables. Cette décision ne concerne que les disques utilisés pour le stockage de données, et non ceux destinés aux clients professionnels de l’industrie cinématographique. La raison principale est la rentabilité : le marché des supports de stockage n’est plus viable, avec une faible croissance et des pertes persistantes.