« Ça ne sert à rien une tablette » ? Lenovo va vous faire changer d’avis avec sa Tab K11 Plus

Avec sa tablette Tab K11 Plus, Lenovo a pensé à ceux qui veulent une bonne tablette sans avoir à dépenser un demi-SMIC. Jusqu’au 23 septembre, le constructeur propose en effet sa Lenovo Tab K11 Plus à seulement 299,99 euros au lieu de 449 euros.

Il y a plein de manières de prendre soin de soi. Cuisiner un bon petit plat, s’organiser une journée Spa, partir en week-end à deux ou tout simplement planifier vos meilleures vacances… Mais pour l’ensemble de ces propositions, il faut forcément ouvrir son ordinateur. C’est dans ces cas-là qu’une tablette simplifie vraiment la vie.

Et ça, Lenovo l’a bien compris avec sa Tab K11 Plus. Pensée pour vous épauler dans votre vie sans prendre de place, elle allie finesse et puissance avec un très bel écran pour faire tout ce qui vous plait sans compromis.

Un design fin et élégant

Avec son très bel écran LCD de 11,45 pouces, la tablette Lenovo Tab K11 Plus permet de visionner confortablement tous vos contenus avec une excellente définition de 1920 x 2000 pixels. Son taux de rafraichissement de 90 Hz garantit une très belle fluidité sur les vidéos ou les jeux mobiles. Elle est par ailleurs parfaite pour visionner du contenu en plein soleil avec 4000 nits de luminosité maximale.

La Lenovo Tab K11 Plus est légère et puissante. // Source : Lenovo

Avec seulement 7,2 mm d’épaisseur, elle fait partie des produits les plus fins du marché et se glisse ainsi dans tous les sacs. Elle sait également se faire oublier avec 520 grammes sur la balance. Fine et légère, elle s’emporte donc du canapé jusqu’à votre spot de plage préféré.

Puissance et performances sans concessions

Prévue pour être nomade, y compris si ses principaux voyages se font entre le canapé et la cuisine, la Lenovo Tab K11 Plus est aussi équipée d’un SoC puissant qui lui permet de tout gérer au presque. Grâce à la présence d’une puce Snapdragon 680, la navigation dans les menus de la tablette est fluide, le lancement des applications se fait sans latence et le visionnage des vidéos se fait sans accroc.

Avec son Snapdragon 680, la tablette Lenovo Tab K11. Plus offre une belle puissance d’exécution. // Source : Lenovo

Pour l’accompagner, la tablette profite d’une configuration solide de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. À cela, il faut ajouter la possibilité d’insérer une carte microSD pour atteindre les 1 To de stockage.

Une tablette modulable à l’envi

La Lenovo Tab K11 Plus est par ailleurs endurante avec une bonne batterie d’une capacité de 8600 mAh. Selon le constructeur, cela lui permet d’assurer environ 12 heures de visionnage de vidéos, et dans les faits, avec une telle capacité, elle pourra tenir plusieurs jours en utilisation classique sans flancher.

Le stylet Lenovo Tab Pen Plus. // Source : Lenovo

Outre ses caractéristiques premium, la tablette Lenovo Tab K11 Plus se veut également versatile. Elle peut ainsi accueillir un stylet pour accompagner les créatifs dans leur travail, comme le très bon Lenovo Tab Pen Plus (disponible séparément au prix de 59 euros), parfaitement adapté à cette tablette. Pour les digital nomad, la Lenovo Tab K11 Plus dispose également d’un mode PC qui prend en charge les applications ouvertes en multifenêtres. À cela, vous pouvez ajouter un clavier amovible compatible pour travailler d’où vous le souhaitez.

Une offre de rentrée qui fait du bien au porte-monnaie

Pour vous faire oublier le retour de vacances et penser aux prochaines que vous pourrez planifier sur votre tablette, Lenovo propose du 3 au 23 septembre, exclusivement chez Boulanger, sa tablette Tab K11 Plus au prix de 299,99 euros au lieu de 449 euros. Clairement, l’occasion ne se représentera pas de sitôt, c’est donc le bon moment pour vous équiper à petit prix.