Voici l’autonomie de la nouvelle Tesla Model 3 sur autoroute par rapport à l’ancienne : impressionnante

Le YouTubeur Out of Specs a pu tester la nouvelle et l’ancienne Tesla Model 3 sur autoroute, à 70 mph (112 km/h). L’autonomie relevée est impressionnante, puisqu’elle est en forte hausse par rapport à l’ancienne version de la voiture électrique.

Source : vidéo YouTube Out of Specs Reviews

Lorsqu’on achète une voiture électrique, on regarde l’autonomie sur sa fiche technique. Il s’agit de l’autonomie basée sur le cycle d’homologation WLTP. On dit souvent qu’il s’agit d’une autonomie théorique, mais dans les faits, il s’agit d’un test qui simule une conduite de type semi-urbaine. Sur autoroute, la consommation étant supérieure, l’autonomie diminue forcément.

L’autonomie WLTP de la nouvelle Tesla Model 3 est donnée pour 678 km dans sa version Grande Autonomie. Aux États-Unis, le cycle WLTP est remplacé par le cycle EPA, plus strict, car la vitesse moyenne est plus élevée lors de l’homologation. C’est pour cette raison que l’autonomie EPA est annoncée à 548 km pour ce même version.

595 km d’autonomie réelle sur autoroute

Le YouTubeur Kyle de la chaîne Out of Specs Reviews a décidé de vérifier l’autonomie de la Tesla Model 3 sur autoroute. Pour cela, une boucle autoroutière a été mise en place, sur une portion limitée à 70 mph (112 km/h) comme c’est souvent le cas là-bas. Le résultat est assez impressionnant, puisque la nouvelle Tesla Model 3 a atteint 595 km, largement plus que son autonomie « théorique ».

La nouvelle Tesla Model 3 améliorée (highland) fait mieux que l’ancienne, puisque cette dernière s’est contentée de 476 km. Mais attention, il s’agit d’une version de 2021. Elle est dotée de la même batterie et du même moteur que la nouvelle. Mais elle a déjà parcourue environ 50 000 km. Ce qui a forcément un peu diminué la capacité de sa batterie. Le YouTubeur estime que la même voiture, neuve, aurait atteint environ 500 km dans les mêmes conditions.

Tesla vs la concurrence

On est donc loin de la nouvelle version. Ce qui permet de se rendre compte du travail accompli par Tesla, qui a réussi à augmenter grassement l’autonomie de sa voiture électrique, sans toucher à la chaîne de traction. Les modifications sont d’ordre aérodynamiques, avec un nouveau design, et surtout, des nouveaux pneus, qui semblent bien moins gourmands.

Tesla Model 3

La nouvelle Tesla Model 3 n’est toutefois pas la reine de l’autoroute. Elle est excellente sur cet exercice, mais certaines voitures électriques font mieux, soit grâce à une batterie encore plus grande, permettant d’améliorer l’autonomie. Soit avec une recharge bien plus rapide. On pense par exemple à la Lucid Air, ou encore à la nouvelle Porsche Taycan. Mais on est ici sur des voitures deux à trois fois plus cher. Les nouvelles Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 restent fortement intéressantes sur cet exercice.