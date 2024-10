Qu’est ce que c’est que cette coche bleue à côté de vos résultats Google ?

Voulant sans doute prendre le contre-pied des mesures mises en place par Elon Musk sur X, Google a commencé à tester des coches « vérifiés » au sein de ses résultats de recherche.

Source : The Verge

Si vous faites partie des heureux élus choisis par Google, il est possible que ce matin, vos résultats de recherche aient un look légèrement différent. Comme l’a remarqué The Verge, le géant du web a commencé à insérer, en guise de test, des petits badges à côté de certains résultats pour témoigner de leur sérieux.

Le système ressemble comme deux gouttes d’eau à l’ancien mécanisme mis en place par le réseau social qu’on appelait encore Twitter à l’époque. La petite coche blanche sur fond bleu sert en fait à garantir aux internautes que le site qu’ils s’apprêtent à visiter est bien celui appartenant à l’entreprise visée, et non pas une obscure page web de phishing qui se serait hissé en première page des résultats Google.

Un système de mise en garde

Pour le moment, l’expérimentation a l’air d’être extrêmement limitée avec seulement quelques sites authentifiés et quelques comptes Google qui affichent la nouveauté. Interrogé à ce sujet par The Verge, Google s’est borné à indiquer que l’entreprise « expérimentait régulièrement des fonctions qui aident les acheteurs à identifier les entreprises de confiance et mène actuellement un test consistant à afficher des coches à côté de certaines entreprises sur Google ».

Le message affiché en pop-up sur le badge de vérification Google /: Source : Google

En survolant la petite icône, un texte qui ne laisse que peu de place au doute s’affiche. « Les signaux de Google suggèrent que cette entreprise est bien celle qu’elle prétend être », indique le pop-up. L’idée est donc bien de guider les internautes sur la jungle du web pour éviter qu’ils ou elles ne se retrouvent à donner leurs numéros de carte bleue ou leurs informations personnelles à un site qui prétendrait en être un autre.

L’extension d’une mesure de sécurité Gmail

La formulation de « signaux » employée par Google laisse penser que cette coche n’est pas délivrée manuellement par les équipes de modération de Google, mais plutôt par les algorithmes de l’entreprise. L’icône ressemble largement, et semble être une extension, du système « Brand Indicators » déjà présent sur Gmail.

La messagerie de Google a en effet déjà largement déployé des systèmes de vérifications des expéditeurs pour identifier rapidement et facilement les expéditeurs de confiance. Il semblerait que l’entreprise essaie de voir si la même approche peut être pertinente sur son moteur de recherche.

À une heure où les données personnelles de millions de français se baladent dans la nature, empêcher les campagnes d’arnaques à grande échelle semble être une bonne idée. À voir si Google la déploiera plus largement.