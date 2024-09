Pourquoi Gmail va afficher une coche bleue sur iOS et Android pour certains expéditeurs

Après avoir introduit les coches bleues l’année dernière sur application web, Gmail déploie ce système sur son application mobile. Une mesure simple pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs.

Source : Unsplash

La firme de Mountain View va renforcer la sécurité des utilisateurs naviguant sur son application mobile Gmail. Après avoir introduit une coche permettant de certifier différents expéditeurs sur son application Web, la firme déploie le modèle sur mobile.

Certifier des expéditeurs

À l’heure où les spams se font de plus en plus nombreux et où le phishing devient de plus en plus crédible, il est facile de se faire avoir. Alors comment trier le vrai du faux ? Gmail semble avoir une solution pour votre boîte mail.

L’entreprise a lancé une norme intitulée BIMI pour Brand Indicators for Message Identification, un protocole permettant tout simple à des marques de voir apparaître leurs logos dans l’emplacement d’avatar à côté du nom et de l’adresse d’expéditeur. C’est comme ça que vous pouvez voir s’afficher le logo Google à la place d’un avatar générique.

Deux types de certifications

Pour les entreprises disposant de ce système de sécurité associé à un certificat de marque vérifié (VMC), Gmail va afficher une coche bleue permettant de s’assurer qu’il s’agit du bon expéditeur. « BIMI favorise une couche de sécurité supplémentaire pour Gmail en exigeant une authentification forte et une vérification des logos avant qu’ils ne soient affichés dans Gmail sous forme d’avatars. », informe Google.

Après des expérimentations menées en 2023 sur la version Web de Gmail, l’application mobile Android et iOS pourra bénéficier des cloches bleues de certification. On apprend via 9to5Google, que Google déploiera le système au cours des prochaines semaines pour les tous les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel ainsi que pour les utilisateurs de Workspace.

En parallèle, Google a indiqué prendre en charge un nouveau type de certificat BIMI permettant à d’autres expéditeurs de bénéficier plus simplement de ce nouvel affichage. Toutefois, si ces marques ne bénéficient du certificat VMC leur permettant de protéger leurs marques, ils n’auront pas cette fameuse cloche bleue.