Apple AirTag vs Google Find My : où en est Android dans la chasse aux objets perdus ?

Un traqueur à 12 € pour Android, ça donne quoi ? Retour d’expérience sur un des premiers trackers compatibles avec le réseau Google Find My Network.

Si vous avez déjà utilisé un AirTag avec un iPhone, vous savez à quel point c’est pratique : un petit gadget qui se glisse dans votre sac ou sur vos clés, et hop, vous le retrouvez en deux clics grâce à un réseau ultra-efficace.

Mais côté Android, on dirait qu’on court encore après une solution aussi fluide. On a bien une solution signée Samsung, les SmartTag, ou encore les historiques Tile. Mais rien d’aussi massif que les AirTags. Sauf, peut-être, le récent réseau Google Find My Device Network.

Pierre Dandumont, journaliste tech, a justement testé le MiLi MiTag, compatible avec le réseau de Google, et comme vous allez le voir, il y a du bon… et du moins bon.

Pour remettre les choses dans le contexte, Google a lancé son propre réseau de localisation en juin 2024 : Find My Network. L’idée, c’est d’utiliser les millions d’appareils Android dans le monde pour repérer vos objets perdus, un peu comme Apple le fait avec ses iPhone. Mais pour l’instant, les traqueurs compatibles avec ce réseau se comptent sur les doigts d’une main. C’est le cas du MiTag de MiLi, une marque qui propose des traqueurs à petits prix.

Pour information, ce porte-clé est à petit prix (12 € sur Aliexpress, 20 € sur Amazon). D’après Pierre Dandumont, le MiTag, c’est un petit disque de 38 mm, 9 grammes avec sa pile CR2032, et 9,4 mm d’épaisseur. Rien de révolutionnaire, mais il est discret, livré avec une lanière et un anneau pour les clés – un point qu’il apprécie face aux AirTags, souvent vendus nus.

Pour l’ouvrir et changer la pile, il faut une lame, et l’autonomie est estimée entre 6 et 8 mois. Côté utilisation, Pierre a testé le MiTag avec un Nokia 6.1 sous Android 10. Bonne nouvelle : le traqueur s’est connecté en Bluetooth direct, avec une fenêtre qui poppe pour l’ajouter, comme un AirTag sur iOS. Dans l’appli Localiser de Google, il a pu le faire sonner (un bip-bip basique d’une minute) et le localiser à proximité.

Il note que le MiTag est censé gérer l’UWB – une technologie de localisation ultra-précise – mais sans smartphone compatible, il n’a pas pu vérifier.

Un réseau Google loin d’être efficace

Le vrai test pour Pierre, c’était le réseau de Google. Sur son Nokia, ça marchait, mais sur un Poco F3, le réseau était désactivé par défaut. Il a dû bidouiller dans les réglages pour activer l’option Avec ce réseau partout.

Même là, la détection reste limitée : pas en continu, juste dans les coins qu’il fréquente souvent. “Si je perds mes clés en voyage, c’est mort”, plaisante-t-il. Comparé au réseau d’Apple, qui utilise tous les iPhone du coin pour traquer en temps réel, Google a encore du chemin à faire.

C’est vraiment le principal défaut : même sur le Nokia, la détection n’était pas réglée sur une détection constante, mais uniquement dans les endroits fréquentés.

Curieux, Pierre Dandumont a aussi fait un test croisé avec un iPhone. Résultat ? iOS détecte le MiTag comme un traqueur inconnu – une alerte anti-pistage d’Apple – mais ça s’arrête là. Il n’a pas pu le faire sonner (l’iPhone dit oui, le MiTag dit non), et les infos pour le désactiver ne chargent pas.

Pour lui, ça montre que le MiTag est pensé pour Android, mais pas encore au point pour rivaliser avec l’écosystème Apple.

Bref, Android n’a pas encore son AirTag killer.

