Le réseau AirTag sur Android est en retard : la faute à Apple ?

Le réseau Find My Device d'Android promis par Google l'année dernière n'est toujours pas arrivé. L'hypothèse qui émerge serait qu'il s'agirait de la faute d'Apple, par manque de volonté.

Mai 2023, Google I/O 2023, amphithéâtre Shoreline, en Californie. Google annonce une refonte complète de Find My Device. L’idée est de proposer un écosystème semblable à Localiser (Find My) d’Apple pour tous les appareils Android, mais pas que. L’idée était aussi de supporter les AirTags, très répandus. Alors que tout cela devait arriver fin 2023, nous n’avons plus vraiment de nouvelles de la part de Google. Pourquoi ce retard ? Ce serait en fait la faute d’Apple, selon une histoire racontée par Android Police.

Une collaboration entre Apple et Google qui ne fonctionne pas comme prévu

Le réseau Find My Device est censé fonctionner avec les smartphones et tablettes Android. Ces appareils participent à couvrir le réseau via le Bluetooth. De quoi les localiser même lorsqu’ils n’ont plus accès à Internet. D’ailleurs, certains d’entre eux passeront sous Android 15 et auront droit à l’API Powered Off Finder pouvant ainsi même être détectés lorsqu’ils seront éteints : ce serait le cas des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Au vu du nombre d’appareils Android présents dans le monde entier, cela représente un certain intérêt, au moins aussi grand que le réseau Localiser d’Apple. Des milliards d’appareils Android pourraient y participer en théorie.

Seulement voilà : pour les traceurs Bluetooth façon AirTag, Google ne souhaite pas aller trop vite. Ces dernières années, les cas d’espionnage et de harcèlement se multiplient, malgré des mesures prises par Apple notamment. C’est pourquoi Google espère qu’Apple mette en place un système de détection des traceurs indésirables sur iOS. Sans ça, pas de réseau Find My Device. À vrai dire, si iOS peut détecter des AirTags qui vous suivent, il ne le peut pas pour les traceurs qui ne sont pas vendus par Apple. Par conséquent, tous les autres traceurs ne peuvent pas être reconnus par le réseau Find My/Localiser.

En juillet dernier, Google annonçait retarder le lancement de Find My Device. L’entreprise précisait seulement qu’elle « travaillerait en partenariat avec Apple pour aider à finaliser la spécification commune relative aux alertes de traceurs indésirables d’ici à la fin de l’année ». Il s’agit de la Detecting Unwanted Location Trackers, ou DULT, qui tente actuellement de devenir une norme Internet officielle, via l’Internet Engineering Task Force (IETF). C’est peut-être pour cette raison qu’Apple n’ouvre pas son système de détection : la société attendrait l’officialisation du DULT en tant que norme. Pour l’instant, il reste à ce protocole de nombreux examens, vérifications de la part de plusieurs acteurs. Un groupe de travail a été formé début mars et prévoir de « soumettre un document de normalisation définissant le protocole de détection et d’interaction avec les accessoires de suivi indésirables en vue de sa publication » d’ici à juillet 2025.

Pas besoin d’attendre 2025 pour l’arrivée de Find My Device a priori

C’est là qu’Android Police a obtenu des précisions de la part de Google. L’entreprise a indiqué qu’Apple attendait que le protocole soit mis en œuvre et non qu’il soit finalisé pour intégrer DULT à son réseau. Une version qui a justement été publiée en décembre dernier et dont la documentation précise qu’elle sera « prise en charge dans les futures versions d’Android et d’iOS ».

C’est pourquoi il est possible que Find My Device soit lancé en fin d’année. En septembre, ce sera l’arrivée d’iOS 18, qui devrait être une mise à jour très importante pour l’iPhone. Une mise à jour qui devrait être présentée lors de la WWDC 2024 en juin prochain. Quelques semaines après, ce serait Android 15 qui pourrait faire son apparition. Google pourrait très bien lancer Find My Device en octobre prochain, lors de sa conférence annuelle Made By Google. Cette conférence serait aussi l’occasion de voir arriver les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, ainsi qu’une potentielle Pixel Watch 3.