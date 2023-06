Vous avez peur d’être traqué par un AirTag ? Votre smartphone Android pourra vous prévenir

Comme Apple avec les iPhone, Google compte prévenir les possesseur de smartphones Android s'ils ou elles sont suivis de près par un traqueur caché à leur insu dans leurs affaires.

Le mois dernier, à l’occasion de la conférence Google I/O, la firme américaine levait le voile sur une nouvelle extension de la fonction Localiser mon Appareil. Cette fonction va permettre d’étendre le nombre d’appareils qui pourront être localisés à partir de votre compte Google à partir du moment où ils ont été connectés en passant par le protocole Google Fast Pair.

Cependant, Google ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a décidé de prendre les devants également en matière de suivi involontaire. Il faut dire que certains traqueurs, on pense notamment aux AirTag d’Apple, sont utilisés à des fins malveillantes afin de suivre des personnes en les plaçant dans une poche de veste ou un sac à main. Si Apple s’est déjà en partie saisi du problème, en prévenant les utilisatrices d’iPhone si un AirTag inconnu les suit, Google se serait associé de son côté à son concurrent.

Comme le rapporte le site Android Police, le chercheur Mishaal Rahman a partagé sur Twitter des visuels d’une fonctionnalité qui serait en développement du côté d’Android. On peut y voir le système d’alerte qui pourrait être mis en place par Google afin de prévenir les utilisateurs de smartphones Android lorsqu’un AirTag inconnu les suit de près. Bien évidemment, la fonction serait également compatible avec les traqueurs d’autres marques comme ceux de Tile ou de Samsung. Plus intéressant encore, la fonction intégrée permet également de faire sonner le traqueur pour le retrouver plus facilement et s’en débarrasser le cas échéant, le tout sans prévenir son possesseur.

Here are some screenshots of Android's soon-to-be-released unknown tracker alerts feature, which alerts you of potentially unwanted tracker tags near you.

