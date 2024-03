La Pixel Watch 3 pourrait embarquer une technologie bien utile

Un nouvel indice vient nous apporter de potentielles informations sur la Google Pixel Watch 3. Elle intègrerait l'ultra-wideband, ce qui permettrait de déverrouiller la montre en ayant son smartphone à côté, sans passer par le Bluetooth.

En octobre prochain, Google pourrait bien annoncer la Pixel Watch 3, suite et évolution des Pixel Watch et Pixel Watch 2. Parmi les nouveautés qu’il pourrait y avoir, il y a l’arrivée de l’ultra-wideband (UWB). Un indice dans le code source des Google Play Services nous met sur cette piste, comme le rapporte 9to5Google.

Qu’est-ce que cette technologie qui pourrait arriver sur la prochaine montre de Google ?

C’est dans une mise à jour des Google Play Services que nos confrères anglophones ont trouvé la trace d’un code qui entend améliorer le déverrouillage d’une montre. Nommée « ActiveUnlock », elle vise à utiliser l’UWB. Le souci, c’est que cette technologie n’est pas utilisée dans les montres connectées actuelles de Google. Par ailleurs, l’UWB n’est pas encore autorisé dans certains pays comme l’Ukraine ou l’Indonésie. Cette fonctionnalité semble automatiquement désactiver ce déverrouillage dans ces pays. Lorsqu’on s’y rendra, une notification indiquera que le déverrouillage avec l’ultra-wideband est temporairement désactivé.

La notification indique ceci : « la bande ultra-large n’est pas disponible dans ce pays. Vous pouvez toujours utiliser le déverrouillage de la montre, mais vous risquez de constater un léger retard et une précision moindre. » Cela semble indiquer que la montre utilisera alors le Bluetooth, d’où les performances un peu moins bonnes. Pour le moment, les Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro et Pixel 8 Pro seulement supportent l’UWB.

Ce qu’on sait de la Pixel Watch 3

Google pourrait bien lancer Wear OS 5 dès cette année, dans une nouvelle mouture de son système d’exploitation pour montres connectées, basée sur Android 14. Wear OS 5 pourrait ainsi arriver directement sur la Pixel Watch 3 : Google voudrait ainsi accélérer son rythme de mises à jour majeures après Wear OS 3.5 il y a deux ans et Wear OS 4 l’an dernier.

Autre information arrivée il y a quelques jours : la Pixel Watch 3 serait disponible en deux tailles. La version de 41 mm serait toujours là, mais complétée par une version de 45 mm, un peu plus grande. On s’attend à ce que cette future montre Pixel soit présentée lors de la conférence Made by Google qui devrait se tenir en octobre, en même temps que l’annonce des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Du côté de Wear OS 5, une annonce pourrait avoir lieu au printemps, au moment de la conférence Google I/O.