Après des mois et des mois de plaintes en tout genre, il semblerait que Google ait enfin trouvé le bug qui bloquait la fonctionnalité « En écoute » de ses smartphones Pixel.

Si vous vous servez de votre Google Pixel pour reconnaître les chansons qui se jouent autour de vous, il y a de fortes chances que, ces derniers temps, vous ayez remarqué un bug plutôt gênant. Cela fait de longues semaines, voir mois, que la fonctionnalité « En écoute » est en panne sur de nombreux téléphones du géant de la recherche.

Heureusement, après une avalanche de plaintes sur les forums officiels de la marque, il semblerait que Google ait enfin pris le problème au sérieux et trouvé la raison derrière le bug, explique Android Authority.

Une mise à jour salvatrice en mars prochain ?

D’après un commentaire laconique de Google sur l’interface de debug d’Android, une correction du bug a été développée et devrait arriver « dans une prochaine mise à jour ». De quoi satisfaire les clients et clientes qui ont parfois dû faire sans la fonctionnalité star de leur téléphone depuis presque un an.

Si Google ne précise pas exactement quand arrivera cette « prochaine mise à jour », on peut espérer qu’il s’agira de la mise à jour mensuelle de mars qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Sinon, cela signifie qu’il faudra sans doute attendre le mois d’avril pour enfin recevoir le correctif.

Le problème ne concerne pas tous les téléphones Pixel et semble venir d’un souci de logiciel dans l’application Google. Néanmoins, le bug est, semblerait-il, assez sérieux et répandu pour que Google y consacre du temps. Si vous êtes concernés, il ne vous reste probablement plus très longtemps à attendre.

D’autres correctifs embarqués

La mise à jour de mars devrait d’ailleurs apporter d’autres améliorations importantes. Question bug, elle devrait corriger un autre problème concernant la navigation par gestes (et plus précisément un fonctionnement erratique du geste « retour ») et apporter son lot d’améliorations et de correctifs de sécurité en tout genre.

Les Pixel devraient aussi gagner plus de granularité sur la fonctionnalité « Ne pas déranger ». Des « modes » devraient apparaître pour mieux gérer qui a le droit de faire sonner votre téléphone, pendant combien de temps vous voulez éviter les notifications etc, etc.

Comme d’habitude, avec Google, le déploiement se fera sans doute par vagues, ne paniquez donc pas si vous ne recevez pas la mise à jour en même temps que tout le monde.