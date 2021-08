OnlyFans lance OFTV, un nouveau service de streaming vidéo gratuit

OFTV est un nouveau service de streaming gratuit lancé par la plateforme OnlyFans. Une application est par ailleurs disponible.

OnlyFans lance OFTV, son propre service de streaming vidéo avec « des contenus gratuits, originaux ». Le communiqué de presse promet qu’un tas de thématiques seront abordées : fitness, cuisine, comédie, musique, etc. Le tout est disponible sur le site officiel, mais aussi via une application dédiée sur smartphones, tablettes et TV connectés.

Il est toutefois bon de rappeler ce qu’est OnlyFans. Il s’agit d’une plateforme qui permet à des créateurs de contenus de partager leurs photos et vidéos avec leurs fans. Petite particularité : lesdits fans doivent souscrire un abonnement payant pour avoir accès à ces publications exclusives. Les responsables du service mettent en avant « des relations authentiques » entre les influenceurs et leur « fanbase ».

Le réseau social s’est construit une grande popularité ces derniers temps. D’aucuns lui prêtent également une réputation un peu sulfureuse, car plusieurs créateurs de contenus utilisent cette plateforme pour monétiser des publications destinées à un public adulte.

Concurrencer YouTube ?

Dans l’idée, OFTV permettra aux fans de découvrir gratuitement davantage de vidéos créées par leurs personnalités préférées et d’en découvrir de nouvelles. « OnlyFans a rapidement fait évoluer OFTV pour en faire une médiathèque en pleine expansion, comprenant plus de 800 vidéos de plus de 100 créateurs OnlyFans », lit-on dans le communiqué. À cet égard, on peut se demander si OFTV compte marcher sur les plates-bandes de YouTube.

Le patron de la firme, Tim Stokely, se félicite quant à lui de toujours donner plus d’opportunités aux créateurs de partager ce qu’ils font avec un maximum de personnes. Si OFTV vous intéresse, vous pourrez télécharger l’application sur Android, iOS, Android TV, Fire TV et les téléviseurs connectés de Samsung.