Wish disparaît de l’Apple App Store et du Google Play Store en France

Suite à une enquête de la DGCCRF, le site Wish a été sanctionné par le ministère de l'économie. La décision annoncée la semaine dernière est la disparition des moteurs de recherche. Depuis hier, 29 novembre 2021, l'application Wish a également disparu des magasins d'applications Apple App Store et Google Play Store.

Si vous cherchez Wish sur le Play Store et l’App Store, vous ne trouverez plus l’application officielle. Elle vient d’être dé-référencée des stores officiels de Google et Apple. L’application reste évidemment disponible en dehors du territoire français, la mesure ne concerne que les stores français.

D’autres applications ont pris place

En cherchant Wish, vous tomberez sur d’autres recommandations dont AliExpress. Sur l’App Store, on peut même tomber sur des applications similaires à Wish, dont Vova ou Joyful par exemple. Pour rappel, Wish est une place de marché américaine qui référence 150 millions de produits via 500 000 vendeurs.

Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, a laissé « encore quelques jours » aux moteurs de recherche et aux boutiques d’app pour appliquer la décision du gouvernement, par contre ceux qui refuseront de le faire pourront être poursuivis en justice.

La France a frappé fort en décidant d’interdire aux moteurs de recherche de référencer le site de vente en ligne Wish, mais cela pourrait être avant tout symbolique. Attendons de voir si d’autres applications et sites internet subiront une procédure similaire dans les prochains mois.

