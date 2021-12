Google.com n’est plus le nom de domaine le plus consulté au monde

Cloudflare a mis en ligne son résumé des services Internet les plus populaires et TikTok se hisse à la première place du nom de domaine le plus consulté au monde.

Depuis des années, Google est le leader incontesté du Web. Avec ses multiples services, la firme de Mountain View se hisse, année après année, à la tête des noms de domaine les plus consultés pour Google.com. En 2021, un nouveau concurrent est cependant venu se hisser en haut du classement.

Cloudflare, qui a l’avantage de gérer les infrastructures réseau d’Internet, a en effet observé un changement drastique dans le classement des sites les plus consultés en 2021. Alors que TikTok était à la septième place l’an dernier, le réseau social a réussi à prendre la tête du classement cette année, devant Google, Facebook, Microsoft et Apple.

2020 2021 #1 Google.com TikTok.com #2 Facebook.com Google.com #3 Microsoft.com Facebook.com #4 Apple.com Microsoft.com #5 Netflix.com Apple.com #6 Amazon.com Amazon.com #7 TikTok.com Netflix.com #8 YouTube.com YouTube.com #9 Instagram.com Twitter.com #10 Twitter.com WhatsApp.com

Pour établir ce classement des noms de domaine les plus visités, Cloudflare ne se base pas seulement sur les navigateurs Internet, mais également sur les applications. Or, la plupart d’entre elles utilisant, même de façon cachée, un système d’hyperliens pour pointer vers un contenu, les sites et applications les plus consultés peuvent ainsi facilement être classés en fonction de leur popularité.

TikTok a pris la tête cet été

L’année 2021 semble à ce titre avoir fait l’objet d’une forte compétition entre Google et TikTok :

C’est le 17 février 2021 que TikTok a obtenu la première place pour une journée. En mars, TikTok a eu quelques jours supplémentaires, tout comme en mai. Mais c’est après le 10 août que TikTok a pris la tête la majorité des jours. À certains moments, Google a repris la première place, mais octobre et novembre étaient surtout des mois pour TikTok, dont Thanksgiving (25 novembre) et le Black Friday (26 novembre).

Du fait de la croissance exponentielle de TikTok, la plupart des gros acteurs ont vu leur classement décroître. Ainsi, Facebook est passé de la 2e à la 3e place, Microsoft de la 3e à la 4e, et Apple de la 4e à la 5e position.

Netflix aussi a connu une grande croissance, parvenant à se hisser au-dessus d’Amazon. Si TikTok domine le classement en termes de nombre de consultations, Netflix reste cependant en tête lorsqu’il s’agit de bande passante… et de loin. La plateforme de sVOD domine même YouTube qui propose pourtant des contenus gratuits. C’est surtout le cas il y a un an, à la période de Noël 2020, que Netflix est parvenu à tirer son épingle du jeu.

