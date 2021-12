TikTok lance un nouveau logiciel pour permettre le streaming de jeux en direct

TikTok veut s'attaquer à Twitch et lance un nouveau logiciel pour PC afin de permettre le streaming de jeux vidéo en direct.

Depuis deux ans, s’il y a bien un réseau social qui a su tirer son épingle du jeu, c’est bien TikTok. Malgré les accusations d’espionnage et le démantèlement du service aux États-Unis, le réseau social continue de croître notamment grâce à son algorithme pour le moins addictif. Tant et si bien que plusieurs plateformes se sont peu à peu inspirées de TikTok pour proposer des fonctions de scrolling de vidéos à la verticale.

Cette fois cependant, c’est au tour de TikTok de s’inspirer des autres services de vidéo en ligne comme YouTube, Facebook, mais surtout, Twitch. Comme le rapporte The Verge, le réseau social vient de lancer un nouveau logiciel pour ordinateur, baptisé TikTok Live Studio. Repéré par le journaliste Zach Bussey, ce logiciel va en fait servir de gérer des scènes, d’accéder au chat et de diffuser en direct une vidéo sur TikTok.

It's super basic in its current state.

Has both Landscape and Portrait Scenes.

Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts.

Emojis are limited to the stock ones. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF

— Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021