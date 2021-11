Spotify s’inspire de Tiktok pour vous faire découvrir de nouveaux morceaux

Spotify teste actuellement une fonction inspirée de TikTok pour vous permettre de découvrir certains morceaux à l'aide d'un flux vidéo vertical.

Régulièrement, les plateformes de streaming de musique ajoutent de nouvelles fonctionnalités. Chez Apple Music, on a eu droit à l’arrivée de l’audio spatial et du lossless en début d’année, chez Deezer, ce sont les importations de playlists et chez Amazon, c’est la compatibilité avec 360 Reality Audio en plus du Dolby Atmos.

De son côté, le leader du secteur, Spotify, continue à s’asseoir sur ses lauriers. Alors que le géant suédois du streaming de musique avait annoncé en début d’année l’arrivée prochaine des titres en qualité CD — une qualité que l’on attend toujours — il teste cependant une nouvelle fonctionnalité de découverte de musique. Sur Twitter, l’entrepreneur Chris Messina a en effet fait part d’une découverte à laquelle il a eu droit sur Spotify : un quatrième menu en bas, aux côtés d’accueil, rechercher et bibliothèque.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

