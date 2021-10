Deezer vous permet d’importer votre bibliothèque depuis un autre service de streaming

Deezer a intégré une fonctionnalité proposée par Tune My Music pour récupérer sa bibliothèque depuis un autre service de streaming musical.

Le plus compliqué lorsqu’on passe d’une plateforme de streaming de musique à une autre est sans nul doute le fait de devoir refaire toutes ses playlists, de tout réorganiser dans sa bibliothèque et, finalement, de retrouver ses marques. C’est justement pour répondre à cette contrainte que Deezer a annoncé ce mercredi une nouvelle fonctionnalité : Transférer vos favoris.

« Désormais, tous les utilisateurs, ou ceux souscrivant à Deezer pour la première fois, n’ont plus à craindre de perdre leur bibliothèque musicale créée sur un autre service de streaming. « Transférer vos favoris », une fonctionnalité de Tune My Music, permet aux utilisateurs de Deezer, nouveaux ou existants, de transférer facilement et simplement leur bibliothèque musicale depuis un autre service de streaming », indique la plateforme française de streaming de musique dans un communiqué.

Une fonction proposée par un service tiers

Comme l’indique Deezer, la fonctionnalité est en fait issue d’un service tiers, Tune My Music, déjà utilisé par certains utilisateurs qui souhaitaient automatiser le transfert de leurs morceaux d’une plateforme à une autre. Elle est désormais intégrée au sein même de Deezer, que ce soit sur l’application Android, sur iOS ou sur le Web.

La fonctionnalité va ainsi permettre de récupérer, directement sur Deezer, l’ensemble de sa bibliothèque musicale issue de Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Qobuz, Soudcloud, Napster, last.fm ou Moodagent, mais aussi depuis un fichier texte ou une bibliothèque hébergée en local comme iTunes. Une fois que vous avez sélectionné le service dont vous souhaitez récupérer la bibliothèque musicale, Tune My Music va vous proposer de récupérer vos titres préférés, vos albums préférés ou vos playlists. D’un simple clic, il vous suffit de valider pour retrouver l’ensemble de cette bibliothèque musicale au sein de Deezer.

Deezer Télécharger Deezer gratuitement APK

Deezer explique par ailleurs que cette fonctionnalité est gratuite et illimitée : vous pouvez donc télécharger les bibliothèques depuis plusieurs plateformes de streaming. Par ailleurs, Tune My Music n’a accès qu’aux identifiants, au nom d’utilisateur et aux données de contenus utiles pour transférer la bibliothèque. Aucune limite de transfert n’est imposée, mais Deezer ne permet cependant pas de garder plus de 10 000 morceaux favoris et 2000 playlists.

Si Deezer propose désormais nativement cette fonctionnalité au sein de son service, rappelons que Tune My Music n’est pas limitée à l’importation de bibliothèques vers Deezer. Vous pouvez également utiliser le site Web du service pour récupérer vos playlists de Deezer vers Spotify, Apple Music ou Amazon Music par exemple.