YouTube Music : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle formule gratuite

La version gratuite (avec publicités) de YouTube Music se prépare à quelques changements. On fait le point sur cette nouvelle formule.

YouTube Music n’est peut-pas encore le service de streaming musical le plus populaire du monde, mais Google semble bien décidé à faire de sa plateforme un rude concurrent de Spotify, Apple Music et consorts. Ainsi, la formule gratuite de l’application se transforme.

Dans un article de blog, les responsables du service expliquaient en effet au début du mois d’octobre que les utilisateurs n’ayant pas souscrit d’abonnement payant allaient désormais pouvoir profiter de leur musique en arrière-plan. Comprenez : même si vous éteignez l’écran de votre smartphone ou que vous utilisez une autre application, la musique lancée sur YouTube Music ne s’arrêtera pas.

Il faut savoir que, pour le moment, seul le marché canadien sera concerné, mais « nous vous tiendrons informés des plans de déploiements mondiaux — restez à l’affût », expliquent les développeurs de Google. Il est donc intéressant de voir ce que réserve cette nouvelle formule de YouTube Music pour bien comprendre les différences avec l’abonnement Premium.

Les fonctions de la nouvelle version gratuite de YouTube Music

Rappelons que, comme toutes les plateformes de streaming musical proposant aussi une formule similaire, la version gratuite de YouTube Music est propulsée par de la publicité. Cela ne change évidemment pas avec la mise à jour prévue.

Les personnes concernées auront ainsi la possibilité de faire ce qui suit :

écouter de la musique en arrière-plan (comme susmentionné) ;

lire aléatoirement des mix de musique personnalisés pour vous ;

chercher des mix adaptés à telle ou telle activité (sports, transports, concentration, etc.) ;

« explorez des millions de chansons et des milliers de listes de lecture, gratuitement ».

Toutefois, sans abonnement à YouTube Premium, vous ne pourrez pas écouter une musique en particulier sur demande ni regarder le clip vidéo d’un morceau sur YouTube Music. Vous ne pourrez pas non plus passer autant de fois que vous voulez un morceau pour lancer le suivant et, évidemment, vous ne profiterez pas du service sans publicités.

À partir du 3 novembre 2021

Cette mise à jour de YouTube Music en version gratuite interviendra le 3 novembre au Canada. Il sera intéressant de voir combien de temps Google mettra pour proposer la même chose dans le reste du monde. Rappelons par ailleurs que, de son côté, Apple Music s’est distingué avec une nouvelle offre d’abonnement qui casse les tarifs.