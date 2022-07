Kobo+ by Fnac : comment profiter gratuitement des 50 000 ebooks français de cet abonnement ?

Jusqu’à la fin du mois de juillet, il est possible d’essayer gratuitement Kobo+ by Fnac pendant 30 jours. Cet abonnement permet d’accéder librement à plus de 50 000 ebooks en français, que ce soit sur son smartphone, sa tablette ou sa liseuse Kobo.

Qui n’a jamais mis des livres “au cas où” dans sa valise au moment de partir en vacances et ne les a jamais ouverts parce que l’objet était trop encombrant ou pénible à transporter sur la plage ? Alors pendant les vacances, pourquoi ne pas emporter une bibliothèque de 50 000 ebooks dans son smartphone ou sa tablette ?

C’est ce que propose justement l’abonnement Kobo+ by Fnac en ce moment. Depuis quelques jours et jusqu’au 31 juillet, son offre d’essai a été allongée et passe désormais à 30 jours. Pour 0 euro, vous pouvez donc accéder aux 500 000 ebooks (dont 50 000 titres français) du catalogue de Kobo+ by Fnac.

Pour accéder à ce catalogue, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur cette page ou de télécharger l’application Kobo by Fnac sur le Play Store ou sur l’App Store, puis d’activer l’abonnement Kobo+ by Fnac au sein de l’application, via le menu hamburger.

L’inscription nécessite d’entrer son numéro de carte bancaire. Mais Kobo+ by Fnac est un abonnement sans engagement et résiliable à tout moment. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez alors profiter des 30 jours d’essais gratuits de lecture.

Que contient l’abonnement Kobo+ by Fnac ?

De base, l’application Kobo by Fnac est une boutique d’ebooks. Très complète, elle comprend à la fois la grande majorité des livres vendus sur le site de la Fnac sous forme d’ebooks, mais aussi de nombreux ebooks gratuits.

Le problème avec ce genre de boutique en ligne, c’est qu’il est souvent compliqué de trouver un livre qui peut nous plaire du premier coup. C’est ici qu’intervient l’abonnement Kobo+ by Fnac. Il permet d’accéder librement à 50 000 ebooks en français et 500 000 ebooks au total.

Ce catalogue de livre librement accessible est varié et se destine avant tout à ceux qui veulent de la lecture “détente”. Voici quelques livres que l’on peut trouver au sein de ce catalogue.

Des polars et des thrillers : avec du Michel Bussi (Mourir sur Seine), Blake Pierce (La Ville des Proies) ou encore Bruno Bouzounie (Au bout de la nuit).

De la romance : avec les principaux livres de Marc Levy (Et si c’était vrai…, Vous revoir) ou Anne-Gaëlle Huon (Ce que les étoiles doivent à la nuit, Les Demoiselles).

Des BD : avec la série Léonard, Cedric, Ducobu ou Les Schtroumpfs.

Enfin, Fnac oblige, le site du marchand propose des listes de lectures éditorialisées, par thème. Les meilleurs polars, les meilleures livres de romance, les plus appréciés des lecteurs ou encore des listes de romans feel-good. Il y a largement de quoi faire pour occuper ses soirées d’été.

Quels sont les avantages de l’application Kobo by Fnac

L’application Kobo by Fnac n’est pas seulement un catalogue d’ebook. C’est aussi une application de lecture très complète. Une fois que vous avez sélectionné un livre dans le catalogue, il est possible de le télécharger de façon à pouvoir le lire sans connexion à Internet.

Une fois le livre commencé, vous êtes libres de le quitter quand vous voulez pour passer à un autre. L’application va se charger de retenir la dernière page à laquelle vous étiez.

Une fois que vous avez choisi un ebook, il vous suffit de l’ajouter à votre bibliothèque virtuelle. Kobo by Fnac permet alors de télécharger l’ebook en question afin de le lire hors-ligne. Comme sur une liseuse, vous pouvez d’ailleurs passer d’un livre à l’autre — l’application enregistrera alors votre progression dans le livre –, ajuster la police ou sa taille, passer en mode sombre, ou vous rendre à n’importe quel chapitre du livre. Tout a été pensé pour le confort du lecteur.

L’abonnement Kobo+ by Fnac en résumé

L’abonnement Kobo+ by Fnac est disponible en essai gratuit pendant 30 jours jusqu’au 31 juillet prochain. Cet abonnement comprend :

Une bibliothèque virtuelle de 50 000 titres en français

Un accès aux livres via l’app mobile ou sur liseuse Kobo

Des sélections de livres éditorialisées par les libraires de la Fnac

L’accès à vos livres hors connexion

Une fois ces 30 jours d’essai écoulés, l’abonnement passe au prix de 9,99 euros par mois, sans engagement. C’est un prix peu élevé, puisqu’il suffit de ne lire que deux livres par mois pour que l’abonnement soit rentable.