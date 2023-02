Netflix connaît une importante panne en France, le catalogue du service de sVoD ne charge pas. Cet article est régulièrement mis à jour avec les dernières nouveautés concernant cet événement exceptionnel dans son ampleur et sa durée.

Mise à jour à 21 h 16 : la panne semble se résorber, il est possible de charger à nouveau le contenu du service.

Netflix connaît une gigantesque panne ce 1 février 2023, depuis les alentours de 21 heures (heure française), a pu constater à la rédaction de Frandroid, comme un très grand nombre d’internautes françaises et français.

Pour l’heure, il n’est pas possible de charger le contenu du catalogue, on peut néanmoins se connecter à son compte. Impossible donc de lancer une série ou un film. C’est le cas en France, mais aussi dans de nombreux pays, dont l’Inde, le Royaume-Uni l’Allemagne ou encore l’Italie. Il est fort probable qu’il s’agisse d’une panne mondiale.

On nous signale qu’il est possible de charger un film ou une série en la recherchant via la barre de recherche. Néanmoins, il est impossible de charger la page d’accueil du catalogue de séries, de films, d’émissions et de reportages.

