WhatsApp : transférez vos conversations plus facilement… malgré un petit hic

WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité permettant de grandement faciliter le transfert des conversations d'un smartphone à l'autre, sans avoir à passer par une sauvegarde dans le cloude (ex : Google Drive). L'option reste cependant insuffisante pour briser les barrières entre les téléphones Android et les iPhone.

WhatsApp continue d’améliorer sa plateforme et la dernière nouveauté en date est des plus intéressantes. Grâce à elle, le transfert de vos conversations d’un smartphone à l’autre va devenir bien plus facile, fluide et rapide grâce au Wi-Fi Direct et à un scan de QR code.

Jusqu’à présent, vos conversations WhatsApp s’archivent dans un dossier Drive ou iCloud (selon si vous utilisez un smartphone Android ou iPhone). Ainsi, lorsque vous configurez l’application de messagerie sur un nouveau téléphone, ce dernier va chercher les archives en question et les télécharger pour récupérer tout votre historique.

WhatsApp : une nouvelle méthode de transfert des conversations

La méthode n’est pas mauvaise en soi, mais elle peut prendre un peu de temps et n’est pas à l’abri d’un souci de connexion pouvant ralentir le transfert. Le processus d’archivage dans le cloud peut également buguer sans prévenir (l’auteur de cet article a ainsi bêtement perdu trois semaines d’historique).

Pour simplifier toute cette démarche, une nouvelle fonction est en cours de déploiement et a même fait l’objet d’une vidéo de démonstration publiée par Mark Zuckerberg, le patron de Meta (qui possède WhatsApp).

Cette nouvelle fonction de transfert repose sur une connexion Wi-Fi Direct entre l’ancien et le nouveau smartphone. Sur le premier, il faut aller dans Paramètres > Discussions > Transférer les discussions.

Un écran affiche alors quelques explications. « Transférez de manière confidentielle votre historique des discussions et obtenez vos derniers messages sans utiliser Google Drive ». En appuyant sur le bouton Commencer, vous verrez alors WhatsApp accéder à la caméra du téléphone pour lire un QR Code.

Quelques consignes sont indiquées pour vous aider :

« Téléchargez WhatsApp sur votre nouveau téléphone ».

« Inscrivez-vous avec le même numéro de téléphone ».

« Utilisez ce téléphone pour scanner le code QR affiché sur votre nouveau téléphone ».

Une fois ces étapes réalisées, vos conversations seront transférées ainsi que les médias (photos et vidéos) échangés avec vos contacts.

Déploiement global, mais il y a un hic

La fonctionnalité semble se déployer progressivement à tous les utilisateurs et utilisatrices. Chez Frandroid, nous l’avons reçue sur un Pixel 7 Pro inscrit dans le programme bêta de WhatsApp, mais également sur un Pixel 7 embarquant la version classique de l’application.

Ainsi, si vous ne trouvez pas encore l’option, celle-ci ne devrait plus tarder très longtemps à être disponible pour vous. Hélas, selon WinFuture, cette nouvelle fonction ne corrige pas un gros souci de WhatsApp et ne permet pas de transférer l’historique d’un smartphone Android à un iPhone ou inversement. Frustrant.

