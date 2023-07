Google Gboard : bientôt une fonction redoutable pour corriger ses erreurs

La dernière bêta du clavier virtuel de Google, Gboard, accueille une fonction permettant de revenir en arrière, un peu comme avec la commande Ctrl+Z sur Windows.

Vous utilisez le clavier virtuel Google Gboard et vous pestez contre les fausses manipulations que vous y faites parfois ? Google a une solution pour vous. Sur le dernière bêta de son clavier, la firme a déployé une nouveauté permettant d’annuler rapidement la ou les dernières actions de votre part.

Installée dans le menu des fonctions, accessible depuis la touche complètement en haut à gauche du clavier, cette nouveauté n’est toutefois visible sur la bêta qu’après avoir activé en amont la commande cachée (hidden flag) « undo_access_point ». Une manipulation qui ne sera bien sûr plus nécessaire lorsque Google déploiera cette option à grande échelle, sur la version définitive de son Gboard.

Une nouveauté bien pratique pour rectifier ses erreurs à la volée

Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité de retour en arrière fait beaucoup penser aux célèbres raccourcis « Ctrl+Z » ou « Command+Z » de Windows et macOS, permettant précisément d’annuler d’une seule pression une action préalable de l’utilisateur. Dans le cas du Gboard, et comme évoqué plus haut, il faudra néanmoins passer par un sous-menu… qui reste heureusement facile d’accès. La vidéo ci-dessous montre bien comment devrait fonctionner cette nouveauté testée par Google.

Source : Google_nws via Telegram

Dans le détail, une fois le menu des fonctions ouvert, la commande de retour en arrière pourra être installée sur la première rangée d’icônes. Cliquer dessus aura pour effet d’annuler la dernière action dans la barre de saisie, mais aussi de revenir aussitôt sur le clavier pour ne pas perdre de temps. Sur Telegram, on apprend par ailleurs que cette nouveauté permet d’annuler aussi bien la suppression d’une partie ou de la totalité d’un mot, ainsi que la sélection d’une des options du clavier.

Autre information importante : le clavier se souvient de l’historique complet du champ de texte actuel, et peut donc annuler des actions jusqu’à la ligne initialement vide. Annuler la dernière action est donc possible, au même titre que les actions précédentes depuis le début de la saisie.

