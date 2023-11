Google Messages va rendre vos SMS plus jolis sur Android

Après Google Keep, Google Messages va enfin ajouter des options de mise en forme qui lui manquaient tant.

Google continue de mettre à jour son application Messages avec des fonctionnalités reprises de ses concurrents. Alors que l’annulation de bruit devrait arriver bientôt dans l’application de messagerie, celle-ci devrait bientôt accueillir des options déjà introduites dans son outil de prises de notes Google Keep : la mise en forme du texte.

La mise en forme de texte arrive dans Google Messages

L’information nous vient à nouveau du leaker AssembleDebug sur le site TheSpAndroid : Google va bientôt vous permettre de mettre en forme le texte de vos messages, en gras, italique, souligné et bien d’autres paramètres.

Mais l’approche est ici différente de Google Keep puisque l’application va utiliser le langage de balisage Markdown. Créée il y a près de 20 ans, Markdown vous permettra de mettre en forme du texte à l’aide de symboles. Ainsi, un mot comme **Frandroid** entouré d’astérisques se retrouvera en gras dans le texte final, un mot comme _Hugo_ entouré d’underscores sera en italique.

Ces symboles disparaitront dans le message final, à l’instar de ce qui se fait déjà chez Meta sur WhatsApp et même Messenger. À noter que la mise en forme sera compatible à la fois avec les SMS et les conversations RCS, tous les utilisateurs pourront donc l’utiliser et voir cette future fonctionnalité en action.