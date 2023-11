Comment Google Messages va sublimer vos messages vocaux

Google est en train de tester la suppression des bruits ambiants pour les messages vocaux. Vos potes vous remercieront.

Il n’y a pas que WhatsApp qui bénéficie de mises à jour régulières : Google Messages n’en finit pas de s’améliorer afin de devenir l’application de messagerie de référence sur Android.

Alors que les profils et fonds d’écran personnalisés devraient arriver bientôt sur l’application, une autre fonctionnalité est en projet pour améliorer sensiblement la qualité de vos messages vocaux.

Vos messages vocaux sans le bruit ambiant

Repérée par Assemble Debug, une version beta de Google Messages en cours de test propose désormais une option pour supprimer le bruit de fond sur un message vocal. Il sera possible d’activer l’option avant et même pendant l’enregistrement.

La fonctionnalité est intégrée à l’enregistreur vocal et propose d’activer en un clic l’annulation du bruit ambiant derrière votre voix, pour des messages plus audibles lorsqu’ils sont envoyés depuis des lieux bruyants. On imagine que l’option sera encore plus efficace sur des smartphones boostés à l’IA comme les Google Pixel.

Actuellement en beta, la fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines sur Google Messages.