Google Messages devraient s’inspirer de WhatsApp avec ces deux changements

Google Messages devrait intégrer un système de personnalisation avec fonds d'écran et choix de couleurs. L'arrivée d'un profil est aussi probable.

Avec l’arrivée du RCS, Google Messages ressemble de moins en moins à une application de simples échanges de SMS, et de plus en plus à une application de messagerie instantanée complète. La prochaine mise à jour de l’application, telle que repérée par le canal Telegram GappsLeaks, devrait encore renforcer cette impression.

Fonds d’écran et profils

Probablement dans l’idée de se rapprocher d’un WhatsApp, Google Messages intégrerait deux nouveautés importantes. La première : des nouvelles options de fonds d’écran. Jusqu’ici, l’application se contente d’appliquer la tonalité de couleurs du système, mais désormais, on devrait pouvoir aller plus loin. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce nouveau système de fond d’écran fonctionne de pair avec les thèmes de couleurs dynamiques d’Android.

Autre nouveauté en approche repérée par AssembleDebug, un système de profil pourrait être intégré. Celui-ci devrait permettre tout simplement d’afficher un profil à de futurs contacts, avec votre numéro, une photo de profil, un nom et une courte description.

Précisons tout de même que Google n’a jamais annoncé ces deux changements. Il peut donc s’agir de simples tests. Une chose est certaine : les mises à jour s’enchaînent sur Google Messages et l’application évolue clairement dans le bon sens. Ces deux nouveautés pourraient permettre de gagner encore un peu plus en confort.

