Spotify et Apple : un nouveau conflit menace leur relation déjà tendue

Spotify a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, accusant Apple de bloquer une mise à jour de son application via l'App Store. Cette fameuse mise à jour est celle qui permet aux utilisateurs de payer en dehors du système de paiement d'Apple.

Les relations entre Apple et Spotify sont tendues depuis plusieurs années déjà. Les deux entreprises sont en concurrence directe sur le marché du streaming musical, avec Apple Music d’un côté et Spotify de l’autre. Mais ce n’est pas tout : Apple est également le propriétaire de l’App Store, la plateforme de distribution d’applications pour iOS, et impose des règles strictes aux développeurs tiers.

Récemment, l’Union européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d’euros à Apple pour des restrictions imposées aux utilisateurs iOS lors du choix des abonnements de streaming. Ce qui n’a pas été du tout du goût d’Apple.

De plus, Apple a également été obligé de faire d’importantes concessions en Union européenne à cause du DMA (Digital Markets Act), une loi visant à réguler les pratiques des géants du numérique.

La mise à jour bloquée de Spotify

C’est dans ce contexte que Spotify a déposé une plainte auprès de la Commission européenne. Selon l’entreprise suédoise, Apple n’a « ni confirmé ni répondu » à sa demande de mise à jour de son application via l’App Store.

Cette mise à jour est importante pour Spotify, car elle ajoute un lien vers des paiements en dehors du propre système de paiement d’Apple. C’est la première version de l’application Spotify à proposer cette fonctionnalité.

Mais Apple n’est pas content. En effet, la marque à la pomme prélève une commission de 30 % sur tous les achats effectués via son système de paiement. En permettant à ses utilisateurs de payer en dehors de l’App Store, Spotify contourne cette commission et prive Apple d’une source de revenus importante.

Rappelons également qu’Apple a tenté de bloquer Epic Games, l’éditeur de Fortnite, qui est en train de développer un app store alternatif pour iOS, toujours dans le cadre du DMA.

Affaire à suivre.

