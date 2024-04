TikTok en danger : l’Europe pourrait aussi interdire l’application

Les États-Unis envisagent d'interdire TikTok, et l'Europe pourrait suivre le mouvement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment déclaré que l'option d'interdire TikTok en Europe n'était pas exclue.

Les États-Unis sont au cœur de l’actualité concernant TikTok, il est question d’un veto qui pourrait forcer ByteDance à vendre TikTok, ou à fermer l’app outre-Atlantique.

Interrogée sur la situation de TikTok aux USA, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a indiqué qu’un scénario similaire en Europe « n’est pas exclu».

Selon Politico, le responsable a souligné que la Commission européenne a été « la première instance au monde » à interdire l’utilisation du réseau social sur les téléphones portables d’entreprise. « Nous connaissons exactement le danger de TikTok », a-t-elle ajouté.

Cependant, les propos d’Ursula von der Leyen n’indiquent pas nécessairement que l’Europe prépare déjà une stratégie juridique comparable à celle des États-Unis.

Les raisons de la menace d’interdiction de TikTok en Europe

TikTok est dans le collimateur des régulateurs européens depuis un certain temps déjà. Les préoccupations concernant la sécurité des données et la protection des utilisateurs mineurs ont déjà conduit à des amendes et des enquêtes.

En septembre dernier, la commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 345 millions d’euros à TikTok pour ne pas avoir correctement protégé les informations personnelles de ses utilisateurs mineurs.

En février de cette année, la Commission européenne a ouvert une enquête contre TikTok pour atteinte possible aux enfants et aux adolescents, ainsi que pour d’autres violations présumées de la loi sur les services numériques (DSA).

TikTok a tenté d’apaiser les ressentiments concernant une éventuelle transmission d’informations au gouvernement chinois en annonçant la construction de trois centres de données pour stocker les données des utilisateurs européens.

Deux d’entre eux en Irlande, où un est déjà en cours, et le dernier en Norvège. Cette initiative s’est accompagnée d’un investissement de 12 milliards d’euros et du recrutement d’une entreprise britannique pour auditer de manière indépendante le fonctionnement de l’infrastructure.

Cependant, ces efforts n’ont pas empêché d’autres affrontements avec les autorités. Il y a quelques jours, ByteDance a fait marche arrière après l’annonce d’un programme de récompenses sur TikTok Lite.

Les régulateurs ont exprimé leurs craintes que l’initiative ne provoque une dépendance chez les jeunes qui utilisent TikTok, et l’entreprise a choisi de l’abandonner. Ils évitaient ainsi de s’exposer à une nouvelle amende d’un million de dollars.

Un scénario possible

TikTok fait face à une menace sérieuse d’interdiction en Europe. Les propos d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ne semblent pas des paroles en l’air.

Bien qu’il n’y ait pas encore de stratégie juridique concrète pour interdire l’application, les régulateurs européens sont de plus en plus préoccupés par les pratiques de l’entreprise en matière de collecte de données et de protection des utilisateurs.

