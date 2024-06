TikTok lance son Instagram-killer, ça s’appelle Whee

Imaginez Instagram, mais version TikTok. C'est Whee en quelques mots.

Vous pensiez que le marché des réseaux sociaux était saturé ? Détrompez-vous ! ByteDance, la maison-mère de TikTok, a lancé Whee, une nouvelle application de partage de photos qui ressemble étrangement à… Instagram.

Whee Télécharger gratuitement

Un futur succès ou un énième clone voué à l’échec ? Regardons de plus près les détails de cette nouvelle offensive chinoise.

À première vue, Whee ressemble comme deux gouttes d’eau à Instagram. Le design des publications, le placement des commentaires, la section messages privés, l’assistant pour prendre une photo… Tout y est. ByteDance ne s’en cache pas : l’objectif est clairement de marcher sur les plates-bandes d’Instagram.

Mais pourquoi lancer une app si similaire ? La stratégie est simple : TikTok a déjà conquis le marché de la vidéo courte, et même dépassé le milliard d’utilisateurs. Maintenant, ByteDance veut sa part du gâteau sur le marché de la photo. Une stratégie qui rappelle celle d’Instagram lançant Threads pour concurrencer X (ex-Twitter).

La vie privée comme argument de vente

Là où Whee est vraiment différent, c’est sur la question de la vie privée. Contrairement à Instagram où le partage public est la norme, Whee mise tout sur le partage privé. Vos photos ne sont visibles que par vos contacts, point. Les likes et commentaires sont également limités à ce cercle restreint.

C’est un choix étonnant de la part de TikTok, souvent critiqué pour sa gestion des données personnelles. Est-ce une tentative de redorer son blason ? Ou ByteDance a-t-il flairé un véritable besoin des utilisateurs fatigués de l’exposition permanente sur les réseaux traditionnels ?

On pourrait penser que lancer une nouvelle app sociale en 2024 est un pari risqué. Après tout, Facebook, Instagram, TikTok et consorts dominent déjà le marché. Mais ByteDance a prouvé avec TikTok qu’il était possible de bousculer les géants établis. Avec Whee, l’entreprise chinoise tente certainement de capitaliser sur son succès. Si elle parvient à convertir ne serait-ce qu’une fraction de ses utilisateurs TikTok, Whee pourrait rapidement devenir un concurrent très sérieux.

Pour le moment, Whee n’est disponible que dans une poignée de pays, et ce n’est pas le cas en France.

Whee Télécharger gratuitement