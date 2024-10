Navigo Liberté+ arrive sur smartphone : ce que ça change dans le métro, le RER et le bus à Paris

L’Île-de-France ne s’arrête pas en si bon chemin dans la numérisation des transports. Après les tickets et forfaits numériques, voici le Navigo Liberté+ sur smartphone.

Amis Franciliens, vous pensiez que l’achat de tickets à l’unité et de forfaits semaine et mois sur l’app était le summum de l’innovation ? Le Navigo Liberté+ sur smartphone va encore plus loin.

Après une phase d’expérimentation, cette nouvelle option débarque, elle promet de simplifier davantage nos déplacements. On vous explique ce que ça change.

Concrètement, c’est quoi Navigo Liberté+ ?

Le Navigo Liberté+, c’est un service qui vous permet de voyager à l’unité dans toute l’Île-de-France, en validant avec votre téléphone. Fini les tickets t+ acheté à l’unité, ou le forfait mensuel ou hebdomadaire.

Le principe est simple : vous souscrivez au service via l’application (avec un RIB, on n’échappe pas à la paperasse), et ensuite, vous voyagez en validant avec votre téléphone à chaque trajet. En entrant dans le bus ou le métro, et aussi en sortant pour le RER et les trains. À la fin du mois, on fait les comptes et on vous facture vos déplacements.

Des tarifs préférentiels

Et côté tarifs, ça donne quoi ? Accrochez-vous bien : ça commence à 1,73 € le trajet en métro, RER ou train dans les zones 1-2. C’est déjà moins cher que le tarif unique à 2,50 € en fonction de vos trajets. Et ça peut monter jusqu’à 4 € pour un trajet toutes zones (1-5).

Mode de transport Zone(s) Tarif Métro / RER / Train 1-2 1,73 € Métro / RER / Train 2-3 / 3-4 / 4-5 1,76 € Métro / RER / Train 2-4 / 3-5 2,32 € Métro / RER / Train 1-3 2,56 € Métro / RER / Train 2-5 3,20 € Métro / RER / Train 1-4 3,32 € Métro / RER / Train 1-5 4,00 € Bus / tramway 1-5 1,73 € Bus longue distance 3,46 € Sur Roissybus 14,50 € Sur Orlybus 10,30 €

Mais le plus intéressant, c’est le système de plafonnement. Au cours d’une même journée, vous ne paierez jamais plus que le tarif du Navigo Jour correspondant à vos zones. Par exemple, maximum 8,65 € pour deux zones. Une fois ce plafond atteint, tous vos trajets supplémentaires sont offerts.

Pour qui, pour quoi ?

Alors, à qui s’adresse cette option de facturation ? Si vous êtes du genre à prendre les transports de façon irrégulière, que vous en avez marre de jongler entre les tickets t+ et les billets origine-destination, ou que vous trouvez que le Navigo mensuel est un peu trop cher pour vos besoins, le Navigo Liberté+ est fait pour vous.

C’est particulièrement intéressant si vous voyagez en métro, RER, bus et tram dans toute l’Île-de-France, mais pas assez souvent pour justifier un abonnement mensuel. Bref, c’est une solution flexible.

Au-delà de la simplicité d’utilisation (fini les files d’attente aux guichets !), le Navigo Liberté+ sur smartphone a d’autres avantages. Vous pouvez par exemple suivre vos dépenses en temps réel sur l’application. Et si un mois vous voyagez plus que d’habitude, pas de souci : vous pouvez toujours charger un forfait Navigo Semaine ou Mois sur le même téléphone.

