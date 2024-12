YouTube propose maintenant des jeux multi, mais ne vous emballez pas trop

Depuis 2023, YouTube propose quelques jeux au travers d’une plateforme dédiée… qui accueille désormais des titres multijoueurs. Une nouveauté intrigante, mais limitée, qui ne concerne malheureusement pas (encore ?) les utilisateurs français.

Comme Netflix, YouTube propose lui aussi des jeux vidéo, mais à moindre échelle // Source : Frandroid

Aviez-vous déjà entendu parler de la plateforme Playables de YouTube ? Non ? C’est logique, elle n’est pas disponible en France. Lancée pour la première fois en septembre 2023, d’abord en bêta, cette dernière a néanmoins pour intérêt de proposer une sélection de jeux accessibles — et jouables — directement sur YouTube.

Dans les régions éligibles, les utilisateurs peuvent d’ailleurs en profiter sur l’application YouTube pour Android et iOS, mais aussi sur la version Web de la plateforme.

En tout, YouTube y propose une centaine de titres, souvent minimalistes, allant d’Angry Birds Showdown à des jeux comme Trivia Crack ou Words Of Wonders.

YouTube Playables passe aux jeux multi…

Jusqu’à présent, la plateforme Playables de YouTube ne proposait toutefois que des jeux solos, mais cela est en passe de changer. YouTube a en effet annoncé avoir commencé à proposer des jeux multijoueurs.

L’objectif ? Permettre aux utilisateurs d’interagir entre eux et de se mesurer les uns les autres, toujours sur YouTube Playables. Dans un premier temps, YouTube se limite néanmoins à une phase de test, et à deux titres multi seulement : Ludo Club et Magic Tiles 3.

Source : YouTube via Neowin

« Nous commençons à tester une nouvelle fonction multijoueur pour quelques jeux sélectionnés sur YouTube Playables. La fonction multijoueur sur Playables vous permet de jouer en temps réel avec d’autres utilisateurs », explique YouTube.

« Nous débutons nos tests avec deux jeux : Ludo Club et Magic Tiles 3 sur ordinateur et appareils mobiles. Nous commençons tout juste à tester ces nouvelles fonctionnalités pour YouTube Playables, donc d’autres [jeux] sont à venir ».