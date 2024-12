PeerTube, l’alternative open-source à YouTube se dote d’une application mobile

Pensée comme une alternative open-source et décentralisée de YouTube, PeerTube poursuit son développement avec le lancement d’une application mobile.

Lancé il y a 20 ans, Framasoft, association d’éducation populaire française, continue de développer des alternatives libres à des applications bien connues comme Google Docs ou encore YouTube. Appelée PeerTube, cette plateforme décentralisée propose aujourd’hui une application mobile.

Une nouvelle étape de développement

En développement depuis maintenant sept ans, PeerTube franchit une nouvelle étape de son développement avec le lancement d’une application mobile sur Android et iOS. Une croissance lente et régulière, mais nécessaire selon Framasoft pour fédérer les publics autour du projet.

Cette application, à la différence de YouTube, qui héberge les vidéos de ses créateurs, adopte un modèle open-source et décentralisé. Concrètement, cela veut dire que la plateforme rassemble des vidéos pouvant être hébergées sur des serveurs publics ou sur des serveurs créés pour l’occasion par des créateurs.

Les vidéos et les flux en direct sont de plus en plus regardés sur des appareils mobiles. Nous savions que la prochaine étape pour élargir l’audience du réseau de plateformes PeerTube était de développer un client mobile. L’équipe Framasoft

De nouvelles fonctionnalités à venir

Pour accéder au Play Store et à l’Apple Store et toucher un public plus large, Framasoft a néanmoins dû faire des concessions. N’étant pas une plateforme hébergeant ses vidéos, elle a dû présenter une liste de plateformes validées pour chaque écosystème avec une restriction plus stricte pour répondre aux exigances de la plateforme d’Apple.

Si elle garde espoir de pouvoir ouvrir son application à l’avenir, elle a également d’autres ambitions pour 2025. En effet, PeerTube devrait permettre à ses utilisateurs de la lecture de vidéos en arrière-plan, la création d’un compte, la prise en charge native pour les tablettes et téléviseurs ou encore le téléchargement de vidéos pour un visionnage hors-ligne.

Un développement conditionné pour certaines fonctions à l’obtention de fonds nécessaire, Framasoft reposant sur des campagnes de dons.