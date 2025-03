Perte de données sur Google Maps : comment limiter la casse

Un bug technique a effacé les données de chronologie de Google Maps pour de nombreux utilisateurs. Bonne nouvelle : si vous avez activé la sauvegarde, vous pouvez peut-être tout récupérer. Sinon… c’est une autre histoire.

Depuis quelques semaines, des utilisateurs du monde entier se plaignent sur les réseaux : leurs données de chronologie sur Google Maps se sont volatilisées. Vous savez, cette fonction pratique qui garde une trace de vos déplacements ? Un bug technique a tout effacé pour certains, et Google a fini par reconnaître le problème dans un e-mail envoyé aux victimes.

Que s’est-il passé exactement ?

Alors, d’où vient ce problème ? Google parle d’un « problème technique », mais sans donner plus de détails. Ce qu’on sait, c’est que les données de la chronologie, qui enregistrent où vous êtes allé et quand, ont été supprimées par erreur. Pour ceux qui avaient activé la sauvegarde (on y reviendra), il y a une lueur d’espoir. Pour les autres, c’est plutôt mort.

Ouvrez Google Maps, allez dans la section « Vos trajets » (Timeline, en anglais), et cherchez un petit symbole de nuage. S’il est barré, mauvaise nouvelle : vos sauvegardes étaient désactivées. S’il est intact, cliquez dessus, et vous pourrez peut-être restaurer vos données. Mais attention, ça ne marche que si vous aviez pris la peine d’activer cette option avant le problème.

Et si vous vous demandez comment activer cette fameuse sauvegarde, c’est dans les paramètres de Google Maps, via l’icône du nuage.

