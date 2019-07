FrAndroid est disponible sur l’application d’agrégation d’articles Flipboard. Pour vous simplifier la vie et vous aider à trouver directement le contenu qui vous convient, nous avons créé cinq magazines thématiques.

Notre volonté première est de satisfaire nos lectrices et lecteurs et de leur permettre de nous lire partout et sur n’importe quelle plateforme dans les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi nous avons créé pour vous des magazines sur Flipboard afin de retrouver nos articles de façon thématique, sur ordinateur, Android ou iOS.

Pour ceux qui ne connaissent pas Flipboard, il s’agit d’une application, à une époque intégrée nativement sur certaines marques de smartphones comme Samsung, qui permet de suivre l’actualité comme sur un magazine, par thématiques et avec un design pensé pour rendre agréable la navigation et la lecture. C’est une application de référence qui propose une bonne alternative à des applications dédiées aux actualités comme Google News, ou aux flux RSS comme Feedly.

Nos magazines sur Flipboard

Afin de faciliter la navigation au sein de l’actualité de FrAndroid sur Flipboard, nous avons créé 5 magazines thématiques :

Le meilleur d’Android : Android reste la base de notre ligne éditoriale et une grande partie de notre lectorat y est attaché. Retrouvez donc l’essentiel de l’actualité Android ici.

Telco Business : guerre des opérateurs, 5G, box internet, fibre, forfaits… c'est ici que vous retrouverez toute l'information concernant Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom (entre autres).

Tests et Reviews : tous nos tests de produits et autres prises en main regroupés à un seul et même endroit.

Guides d'achat : si vous cherchez un appareil technologique, nous avons certainement un guide d'achat comparatif pour vous aider à faire le bon choix.

Bons plans : la bonne affaire se trouve ici avec les meilleures promotions du moment sélectionnées à la main par notre équipe dédiée.

Pour vous abonner à nos magazines thématiques, il vous suffit de créer un compte sur Flipboard. Vous pouvez également suivre notre média dans son intégralité sur la plateforme.

Et si vous souhaitez voir apparaître de nouvelles thématiques, n’hésitez pas à nous en informer (dans les commentaires, sur Discord, sur Twitter…), nous ferons notre possible pour répondre à vos attentes.