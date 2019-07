Firefox a été mis à jour sur ordinateurs et smartphones. Voici les nouveaux de la version 68 du navigateur de Mozilla.

La fondation Mozilla vient de lancer la version 68 de son célèbre navigateur internet, Firefox. Cette mise à jour qui touche absolument tous les appareils est particulièrement intéressante sur ordinateur, mais on peut également souligner quelques nouveautés sur Android et iOS.

Extensions et mode sombre

Sur desktop, les principales nouveautés de Firefox 68 consistent à proposer aux utilisateurs des extensions jugées exemplaires en termes de fonctionnement, sécurisées, pertinentes et maintenues à jour. En se rendant sur la page about:addons, les utilisateurs du navigateur verront donc apparaître une sélection d’addons en fonction des autres extensions installées, des préférences de leur profil et des statistiques d’utilisation.

Tout le dashboard des extensions a d’ailleurs été revu pour rendre l’ensemble plus clair et mieux détaillé. Il est aussi possible de rapporter un problème de performances ou de sécurité avec une extension ou un thème.

Le mode lecture a également été amélioré. Ceux qui utilisent le thème sombre ne verront plus uniquement le texte sur fond sombre, mais aussi toute l’interface, y compris sur la barre d’outils et la barre latérale.

D’autres améliorations sont également de la partie comme une meilleure protection contre les scripts de minage de cryptomonnaies ou de récupération d’empreintes digitales.

Moins important sur Android et iOS

Sur Android, les améliorations sont moins importantes. Elles concernent essentiellement les performances du navigateur web en évitant certains calculs redondants par exemple. L’API WebAuthn permet également de s’identifier par le biais d’un token matériel, et donc notamment de s’identifier sur un site avec son empreinte digitale.

Sur iOS, Firefox 68 permet de régler les sites qui doivent toujours s’afficher au format desktop et des améliorations au niveau des favoris afin de faciliter leur édition.

Mozilla à l’attaque de Google

On sent la volonté de la fondation Mozilla de retrouver sa superbe sur toutes les plateformes pour tenter de rattraper Google Chrome. Avec ses mises à jour régulières sur Windows, macOS, Android et iOS, Firefox s’améliore par petites touches et cherche à séduire de plus en plus d’utilisateurs.

Cela est aussi rendu possible par la multiplicité des versions qui permettent à Mozilla d’effectuer des tests et d’obtenir des retours de ses utilisateurs. On l’a vu par exemple avec le lancement de Firefox Preview, une application qui donne un aperçu de ce que donnera la version mobile du navigateur une fois le moteur GeckoView déployé.