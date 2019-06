Mozilla vient de rendre disponible Firefox Preview, un aperçu de son futur navigateur Android. Ainsi, Mozilla espère avoir des retours pour améliorer son produit et l’expérience utilisateur.

Mozilla a sorti plusieurs navigateurs sur Android : Mozilla Firefox classique, Firefox Beta, Firefox Nightly et Firefox Focus. L’organisation à but non lucratif agrandit la famille avec Firefox Preview. Une version qui devrait montrer la future ligne directrice du navigateur phare.

L’application est disponible et Mozilla espère récolter des avis sur cette nouvelle monture de son navigateur pour l’adapter au mieux aux exigences du public.

Un navigateur plus rapide grâce à GeckoView

GeckoView, c’est le moteur développé par Mozilla. Celui-ci apporte une vitesse de navigation accrue qui offre un meilleur confort. C’est sur ce moteur qu’est basé Firefox Preview, tout comme Firefox Focus. On le ressent à l’utilisation, les pages s’affichent plus rapidement par rapport à l’application Firefox classique.

On sent l’envie de Mozilla de mélanger la version de base de son application avec sa déclinaison « Focus ». Ainsi, on a un navigateur avec de nombreuses fonctionnalités appréciées, mais qui peut très bien se pencher sur la sécurité et la vie privée. La protection contre les traqueurs est, par exemple, activée de base.

On remarque également une interface très épurée qui permet de vite s’y retrouver et un système de collections où vous pourrez enregistrer des sites pour les trier ensuite selon différents thèmes. On peut souligner que la barre de navigation se trouve en bas de l’écran et possède un petit menu déroulant pour partager, marquer la page ou activer un mode lecture s’il est disponible.

On note aussi la possibilité d’avoir un thème sombre sur l’interface, mais qui ne change rien aux sites web.

L’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store et vous pouvez la télécharger puis envoyer vos avis sur celle-ci à firefox-preview-feedback@mozilla.com.