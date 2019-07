C’est les vacances et c’est forcément le bon moment pour se lancer dans quelques randonnées. Et plutôt que de partir à la recherche d’itinéraires dans les offices de tourisme, il est désormais beaucoup plus simple de passer par une application GPS pour ne plus jamais se perdre.

Si pour nombre de mes amis les vacances sont synonymes de beuveries puis de gueule de bois passées au bord de la piscine, j’ai toujours été de la team #rando. Celle qui n’a pas peur de se lever à 6 heures du matin pour profiter de la fraîcheur de la montagne malgré les cernes, celle qui arbore fièrement son tee-shirt orange fluo Quechua qui lui permet d’éviter les coups des chasseurs et celle qui assume son odeur mêlée de sueur et de crème solaire au retour de ses huit heures de balades. Bref, la fière team des gros mollets.

En tant que membre historique du clan des randonneurs, pendant longtemps, la préparation de mes vacances s’est résumée à rechercher des guides papier de randonnées (ha, ces fameux guides Rother) et à acheter dans la foulée des cartes IGN. Des guides et des cartes vendues fort chères et qui prenaient ensuite désespérément la poussière dans ma bibliothèque. Mais ça, c’est désormais du passé depuis que les traces de GPS de randonnées sont légion sur le net.

Un GPS et une bonne application suffisent

Tout ça pour dire que depuis deux ou trois ans, l’application GPX Viewer fait parti des app que je réinstalle systématiquement sur tous mes smartphones. GPX Viewer, c’est simple, c’est une application qui permet de lire automatiquement des traces GPS trouvées ici et là sur Internet. Car plus que l’application, le plus beau là-dedans, c’est que la plupart des offices de tourisme proposent désormais les traces GPS des randonnées directement sur leur site web.

GPX Viewer - Pistes, routes et points Télécharger gratuitement GPX Viewer est une application de suivi de trace GPS. Elle permet tout simplement de lire des traces (souvent .gpx), de les afficher sur une carte... 3 raisons de télécharger cette application Très simple d'utilisation

Gratuite quand il s'agit juste de suivre les traces GPS

Vous ne vous perdrez plus jamais en randonnée

Cet été je suis parti dans le Lot. Le site Vallées Lot et Dordogne propose par exemple plus d’une centaine de randonnées, parfaitement classées en fonction de leur localisation, de leur durée et de leur difficulté. Surtout, le site propose systématiquement de télécharger la trace GPS de la randonnée. Il n’est pas le seul à le proposer, désormais la plupart des sites d’office de tourisme de chaque département proposent des traces GPS. Il suffit alors d’ouvrir le fichier avec GPX Viewer pour l’afficher sur son téléphone.

Il suffit de goûter une fois à ce type d’application pour ne plus jamais revenir à la carte papier. On charge la trace, on se rend sur les lieux de la rando et il suffit de regarder son application pour savoir exactement où l’on se trouve. Plus besoin de chercher pendant de longues minutes le début du sentier. En cas de doute sur une intersection, si l’on ne parvient pas à trouver le fameux marqueur de couleur sur le chemin, il suffit de regarder où va la trace pour se repérer. C’est d’autant plus pratique que GPX Viewer n’utilise que le GPS (et non la connexion Internet) pour localiser le randonneur perdu.

De quoi parfaitement préparer ses futures randonnées

L’autre avantage de ce type d’application, c’est que lorsque la trace a été réalisée proprement (ce n’est pas toujours le cas), elle permet de bien anticiper sa randonnée. GPX Viewer permet entres autres, de connaître la longueur exacte de la randonnée, mais aussi et surtout son dénivelé global et d’afficher une carte du dénivelé en fonction du trajet. Si votre balade affiche un dénivelé positif de 500 mètres par exemple, vous saurez si ce dénivelé se fait sur quelques kilomètres ou sur une unique et éreintante montée. Les meilleures traces GPS possèdent par ailleurs des balises de commentaires laissées par les créateurs de la carte pour indiquer ici un point de vue, là une barrière à enjamber ou un détour possible caché dans des fourrés.

Reste enfin le délicat problème des cartes. Par défaut, GPX Viewer utilise OpenStreetMap ou les cartes de Google pour afficher les traces. C’est amplement suffisant pour des balades faciles et relativement bien balisées que l’on trouve sur les sites des offices de tourisme. Beaucoup moins si vous décidez de faire de la randonnée plus sauvage ou du hors-piste. Dans ce cas, il faut alors changer de fond de carte et passer sur quelque chose de plus sérieux. Le mieux est encore d’utiliser un fond de carte IGN, qui sont de loin les meilleures, mais qu’il faut acheter via un abonnement mensuel ou annuel. Malheureusement, GPX Viewer ne le propose pas dans son application. Seule iPhiGéNie, l’application officielle d’IGN le propose.

Parfait pour ceux qui font de la rando deux fois par an

Notez pour finir que GPX Viewer est gratuit au téléchargement, mais contient quelques achats in-app pour avoir des cartes plus précises (mais pas de cartes IGN par défaut) et accéder à la version Pro (4,99 euros), qui permet principalement de générer ses propres traces. Concrètement, si vous ne l’utilisez que deux fois par ans pour vos randos de vacances, la version gratuite est amplement suffisante. Si vous êtes le genre de randonneur qui part pendant plusieurs jours dans la nature dans des randonnées plus complexes, sachez qu’il existe des applications plus complètes, mais aussi moins faciles d’accès comme ViewRanger (la référence du genre), iPhiGéNie (à l’interface hideuse) ou encore Visorando.

