Fatigué de Twitter et Facebook, j’ai tendance à me tourner de plus en plus vers Reddit. Et pour ça, je n’utilise pas l’application officielle, mais Relay for Reddit.

Internet est devenu une zone d’échanges rapides où chacun peut partager ses idées ou du contenu. Cela a été permis notamment par l’avènement des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Chacun y partage son opinion, ses photos, ses articles préférés… Et j’en ai marre.

Je sature. Voir ces photos des enfants de cet ami que je n’ai pas revu depuis le collège, lire des commentaires dignes du grand tonton bourré au repas de Noël ou des platitudes de type « il fait chaud » sur Facebook ou voir des climatosceptiques glisser dans mes mentions sur Twitter tout le week-end parce que j’ai eu le malheur de défendre le fait que NON, il ne faudrait pas donner une fessée à Greta Thunberg quoi qu’elle fasse, ça me fatigue. Je filtre. Je bloque. Je masque. Mais si je ne veux pas rester bloqué dans ma bulle et continuer de suivre mes flux d’actualités, ça reste une croix que je dois continuer de porter.

C’est pour cela que de plus en plus, je préfère m’enfermer dans un monde un peu plus filtré, j’ai nommé Reddit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wikipédia le définit comme « un site web communautaire d’actualités sociales ». C’est à vrai dire un peu comme un réseau social où chacun partage ses idées et ses actualités intéressantes. La différence étant que vous ne suivez pas des personnes, mais des sujets. Et la différence est de taille.

Imaginez par exemple que vous suivez un célèbre leaker qui diffuse régulièrement des informations intéressantes sur les prochains smartphones à sortir et qu’il finisse par parler de plus en plus de politique, à cracher sur tout et rien, à lancer des guéguerres puériles contre sa « concurrence »… Vous voilà avec des tas d’informations qui ne vous intéressent pas sous les yeux. Sur Reddit, vous suivrez plutôt les canaux « Android » ou « smartphones » et vous n’aurez que les leaks (et des conversations plus ou moins intéressantes autour du sujet, certes, mais toujours autour de ce sujet).

Relay for Reddit Pro

Bref, tout ça pour dire que je passe de plus en plus de temps sur Reddit, et notamment depuis mon smartphone. En revanche, je n’utilise pas l’application officielle, sortie sur le tard et encore incomplète par rapport à sa concurrence. Non, après avoir essayé pas mal d’applications, je me suis tourné vers Relay for Reddit, et plus particulièrement sa version Pro (3 euros plutôt bien rentabilisés au vu du temps que je passe dessus).

Relay for reddit Télécharger gratuitement Relay for Reddit est, comme son nom l'indique, un client Android pour naviguer sur Reddit. De quoi profiter du site web communautaire... 3 raisons de télécharger cette application Interface Material Design très propre

Nombreuses fonctions de personnalisation

Fluide et pratique à utiliser

Si Reddit peut paraître un peu rébarbatif au premier abord, Relay for Reddit tente de rendre l’expérience un peu plus agréable et une fois que l’on a compris comme ça marche, c’est un véritable plaisir de naviguer dessus. À condition bien sûr de comprendre l’anglais dans un premier temps, la communauté française étant assez peu présente dessus.

Dans mon cas, je me suis fait plusieurs fils personnalisés. Si j’ai un fil principal qui regroupe un peu tout et rien, mais fils personnalisés me permettent de me concentrer sur un point en particulier. Retrouver par exemple toutes les actualités autour des smartphones, d’Android, d’iOS et des différentes marques d’un côté, de l’actualité Tech plus généraliste de l’autre, ou encore du shitposting intense pour éclairer mes nuits d’insomnie.

Libre à vous après de tomber dans les tréfonds du classement « par nouveauté » et de libre absolument tout ce qui sera publié sur un fil, mais bon courage.