Jusqu’au 10 septembre, tous les utilisateurs qui le souhaitent pourront expérimenter une fonction de file d’attente sur YouTube.

Jusqu’à aujourd’hui, YouTube ne proposait pas de file d’attente de vidéos. Pour regarder à la suite plusieurs vidéos de son choix, il fallait créer une playlist. Ou se laisser emporter par les suggestions du service avec sa fonctionnalité « à suivre ». Cette ère du système D devrait bientôt être révolue. YouTube vient d’annoncer le test d’une véritable file d’attente auprès de ses utilisateurs.

Tout un chacun peut bénéficier de l’essai jusqu’au 10 septembre. Il faut pour cela se rendre sur la page youtube.com/new, qui liste les fonctionnalités expérimentales proposées par la plateforme, et appuyer sur le bouton « essayer » dans la rubrique « créer une file d’attente ». Dorénavant, lorsque l’on passe le curseur sur la vignette d’une vidéo, une petite icône en forme de liste et intitulée « ajouter à la file d’attente » apparaît dans le coin, juste en dessous de l’icône « à regarder plus tard ».

Ajouter une vidéo à une file d’attente vide ouvre celle-ci en picture-in-picture. Quand on rajoute plus de vidéos, elles s’affichent dans un menu à dérouler sous celle qui est actuellement en lecture. On peut alors modifier l’ordre de la file, supprimer une vidéo, ou lire immédiatement la vidéo de son choix. La file est conservée si l’on quitte le site : il suffit d’appuyer sur le bouton « restaurer » dans le bandeau « récupérer la file d’attente » en bas à droite de l’écran. Attention cependant, car si on rajoute une nouvelle vidéo à la file d’attente sans restaurer l’ancienne, cette dernière est définitivement éliminée.

Notre première impression est agréable : la fonction est intuitive, simple d’utilisation, et beaucoup moins lourde que de créer une playlist. Mais le meilleur moyen pour vous faire une idée est de tester la fonctionnalité par vous-même. Ces deux semaines d’expérimentation ne concernent que la version navigateur du site, laissant de côté les applications Android et iOS. Si les commentaires sont suffisamment positifs, YouTube envisagerait un déploiement général sur toutes les plateformes.