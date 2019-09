Après Instagram, au tour de Facebook lui-même de tenter de se débarrasser des « J’aime ». La firme a officialisé sa volonté de tester le retrait de cette fonctionnalité pour de plus en plus d’utilisateurs.

Les réseaux sociaux ont un impact sur notre perception et notre rapport au monde. Maintes fois étudiée, cette relation se cristallise souvent dans l’analyse de la relation entre le nombre de « J’aime » reçu sur un de nos posts et notre bien-être mental.

Désormais reconnue comme nocive, cette notion déplaît de plus en plus. Il y a quelque temps, Facebook a décidé de retirer petit à petit le compteur de « J’aime » sur ses publications Instagram. Son réseau social historique semble vouloir suivre cette tendance.

Plus de « J’aime » sur les réseaux Facebook

TechCrunch a en effet repéré qu’un test du même genre avait actuellement lieu sur Facebook. Le réseau social a ensuite confirmé sa volonté aux journalistes de la rédaction.

Pour les utilisateurs de certains pays, notamment au Canada et au Brésil (mais pas en France), les posts ne montrent plus que les « J’aime » des relations en commun, et aucun chiffre associé. L’idée est d’endiguer la comparaison de valeur entre les posts, et donc d’éviter que les utilisateurs des réseaux sociaux se sentent « moins intéressants » que les autres.

Facebook le teste actuellement sur sa version Android en interne, mais cela n’a pas encore été déployé. Sur Instagram, ce même test reste encore réservé à une tranche très limitée d’utilisateurs.

D’un côté, on peut le voir comme un désaveu : après avoir créé un problème sociétal, Facebook tente de tout mettre sous le tapis petit à petit. Et puis, il y a le cynisme : Facebook étant en perte de vitesse, cela pourrait lui permettre de masquer son manque d’attractivité. Mais qu’importe la raison, cela reste une bonne nouvelle pour les utilisateurs.