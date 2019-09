Article sponsorisé par NordVPN

Plus que 8 jours pour profiter de l’abonnement NordVPN au tarif de 2,62 euros par mois. Un abonnement pratique, que ce soit pour améliorer la sécurité de sa connexion Internet ou pour contourner les géoblocages des sites web.

Si vous regardez les vidéos des principaux youtubeurs français, vous avez forcément déjà entendu parler de NordVPN. C’est aujourd’hui l’un des plus importants fournisseurs de VPN au monde. Une popularité qui s’explique à la fois par la qualité et la fiabilité de son service. NordVPN propose en effet pas moins de 5700 serveurs répartis dans 60 pays. Des serveurs aux débits élevés, sans coupures intempestives et qui sont épaulés par une application desktop ou mobile très complète.

À l’occasion de la rentrée, et pour les huit prochains jours seulement, NordVPN propose un abonnement à son service à hauteur de 2,62 euros par mois pendant 3 ans soit un total de 94,32 euros. Cet abonnement est par ailleurs valable pour 6 appareils, que ce soit des PC (sous Windows, Mac ou Linux), des smartphones (Android ou iOS) ou même une smart TV.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Rappelons rapidement d’abord ce qu’est un VPN. Un VPN est un système qui va vous attribuer une nouvelle IP et va protéger vos données transitant sur Internet en les chiffrant. Plus concrètement, un VPN prend la forme d’un programme ou d’une application qui « dérive » votre connexion Internet vers l’un des serveurs de la société, généralement situé à l’étranger.

C’est ensuite à partir de ce serveur — qui va vous attribuer une nouvelle adresse IP — que vous allez pouvoir naviguer sur Internet. Et même plus précisément naviguer de façon totalement sécurisée, puisque les données qui transitent entre votre appareil et le serveur sont totalement chiffrées. Aucun FAI, pirate ou hackeur ne peut intercepter cette connexion pour savoir ce que vous faites. Et même s’ils parviennent à intercepter vos données, ils ne pourront pas les déchiffrer.

Un abonnement NordVPN, pour quoi faire ?

Un VPN a donc un double avantage : il permet de délocaliser sa connexion sur un serveur situé à l’étranger, mais aussi de protéger sa connexion en la chiffrant. La délocalisation est très pratique pour les sites de SVOD, comme Netflix par exemple. Il suffit de se connecter à un serveur américain de NordVPN pour accéder au catalogue US de Netflix. Parfait pour profiter des derniers Star Wars ou Pixar présent sur Netflix US.

Il n’y a d’ailleurs aucune démarche technique à faire pour se connecter à un serveur étranger. L’interface de NordVPN est très simple à prendre en main. Il suffit d’ouvrir le programme ou l’application, de choisir une localisation aux États-Unis (New York, par exemple) puis de lancer son application Netflix. La plateforme de SVOD va alors repérer que votre IP est située aux États-Unis et afficher automatiquement les programmes américains.

Améliorer sa vie privée

Quant au chiffrement de la connexion, c’est un outil de sécurité en ligne aujourd’hui indispensable. Il permet par exemple de s’assurer que les sites que l’on consulte sur son smartphone ou son ordinateur ne sont pas surveillés par un espion, que ce soit un hackeur mal intentionné… ou tout autre programme de surveillance en ligne. NordVPN propose ainsi sur son application la possibilité de se connecter à des serveurs spécialisés dans le peer to peer, sans limites de bande passante ou de vitesse. C’est d’ailleurs l’un des seuls fournisseurs de VPN à proposer ce type de service sur son application.

Un mois pour être convaincu

Pour la rentrée, NordVPN propose actuellement une offre à 2,62 euros par mois pendant trois ans. Cette promotion sera valable uniquement durant les huit prochains jours. Si vous hésitez ou si vous désirez tester le service, sachez que cette offre est entièrement remboursable pendant 30 jours après sa souscription.

