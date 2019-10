Île-de-France Mobilités annonce le développement d'une nouvelle application mobile. Elle aura le rôle de réunir tous les moyens de transport disponibles en région parisienne.

Métro, bus, tram, covoiturage, vélos, train, trottinettes, ou encore taxis et VTC : devant le nombre de propositions offertes, il est parfois difficile de savoir quel moyen de transport emprunter pour se rendre à sa destination.

Si des applications comme Citymapper tentent déjà de résoudre ce casse-tête, Île-de-France Mobilités a décidé de s’y attaquer avec sa propre solution.

Le responsable des services de transports publics en région parisienne va pour cela proposer une nouvelle application mobile : « Ma Mobilité ».

Transports privés ou publics, communs ou personnels

On l’a compris, cette nouvelle application se veut le plus agnostique possible et va pour cela proposer aussi bien des itinéraires de transports en commun, utilisant le service public, que des services privés comme ceux des VTC ou des services de mobilité urbaine. Le métro et le bus vont donc se retrouver en concurrence avec Uber et Lime par exemple.

La région va investir 40 millions d’euros dans IDFM (Île-de-France Mobilités) pour développer une plateforme régionale permettant de réunir toutes les informations de tous ces services.

Planifier et payer avec une seule application

Si la totalité du projet est à horizon 2024, pour l’arrivée des Jeux olympiques à Paris, l’application devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2020.

Cette application devra, en plus de calculer l’itinéraire, permettre à l’usager de connaitre le prix du trajet, et le payer, directement depuis l’application. Récemment, il est devenu possible de recharger et valider Navigo depuis un smartphone.