Article sponsorisé par ExpressVPN

Si vous êtes à la recherche d’un VPN haut de gamme soucieux de la protection des données, ExpressVPN organise actuellement une promotion sur son abonnement annuel en offrant trois mois pour tout abonnement d'un an.

Nous l’indiquons clairement dans notre comparateur des meilleurs VPN du moment, ExpressVPN est de loin le fournisseur qui offre les meilleures performances du marché. Non seulement il possède un très grand nombre de serveurs (3000 serveurs répartis dans 94 pays et 168 villes dans le monde), mais contrairement à la concurrence, ceux-ci sont souvent bien plus rapides et bien plus stables que des VPN à plus bas prix.

ExpressVPN fait généralement payer plus cher que ses concurrents la qualité de son service. Et il est très rare à ce titre qu’ExpressVPN propose des promotions. Depuis aujourd’hui et durant les prochains jours, il est toutefois possible de bénéficier d’un abonnement de 15 mois au prix de 12 mois, ce qui revient à 6 euros par mois environ.

L’abonnement de 15 mois à ExpressVPN est au prix de 90 euros

Pourquoi ExpressVPN est-il le VPN le plus performant du moment ?

Tout simplement parce que c’est le cas. Les serveurs d’ExpressVPN sont particulièrement impressionnants quand il s’agit de tester leur vitesse, leur stabilité ou encore leur capacité à contourner les géoblocages.

C’est quand il s’agit de regarder Netflix US qu’ExpressVPN est le plus bluffant. Contrairement à nombre de ses concurrents, il suffit de se connecter aux États-Unis ou au Canada, d’aller sur Netflix et de lancer n’importe quel contenu… Sans avoir à attendre que la vidéo ou se charge pendant de longues dizaines de secondes ou sans avoir besoin de changer de serveur pour éviter une erreur de connexion. La série ou le film se lance en HD, sans se demander si les serveurs vont tenir le coup.

ExpressVPN possède en effet des serveurs parmi les plus rapides du marché. Voici un test de débit avec notre connexion fibrée habituelle, en WiFi.

Voici alors les résultats des différents tests que nous avons effectués sur plusieurs serveurs d’ExpressVPN.

Non seulement les serveurs sont rapides, mais ils sont en plus parfaitement stables. Les serveurs d’ExpressVPN permettent donc aussi bien de regarder des séries ou des films sur des plateformes de SVOD ou pour effectuer des téléchargements.

Comment fonctionne ExpressVPN ?

L’interface d’ExpressVPN a été entièrement refaite au début de l’année. Sur PC, elle prend la forme d’une petite fenêtre sur laquelle on choisit son serveur et ses options de connexions si l’on est un utilisateur averti. Cette interface est par ailleurs entièrement traduite en français. Elle est très simple d’accès, il suffit littéralement de deux clics pour pouvoir changer sa localisation virtuelle et la déplacer à l’autre bout du monde.

C’est encore plus simple sur mobile, avec seulement trois écrans : un pour se connecter, un pour changer de serveur et un dernier pour accéder aux paramètres.

Un bon moyen de protéger sa vie privée

Par ailleurs, ExpressVPN ne conserve aucune donnée pouvant identifier un utilisateur en ligne et l’associer à son historique de navigation web et de téléchargement. Téléchargement, streaming ou consultation de sites web, tout cela est strictement privé.

Le siège d’ExpressVPN est situé dans les Iles Vierges Britanniques, à l’abri de toute surveillance étatique, y compris les fameux Five Eyes.

Jusqu’à 5 appareils protégés par un seul compte

Dernier bon point d’ExpressVPN, il est possible de partager son abonnement entre 5 appareils différents, où qu’ils soient. La liste des appareils supportés est très longue : Windows, Mac, Android, iOS et même quelques routeurs de grande marque.

ExpressVPN n’est pas le VPN le moins cher du marché, mais c’est sans conteste l’un des meilleurs en termes de qualité de service. L’abonnement est actuellement en promotion, avec trois mois offerts pour toute souscription à un an d’abonnement. Cela revient à 99,95 dollars, soit environ 90 euros pour 15 mois ou un peu plus de 6 euros par mois.

