En janvier 2020, Firefox 72 réglera enfin un problème du Web d'aujourd'hui en supprimant par défaut les pop-up de demande de notifications.

Acceptez-vous les cookies ? RGPD oblige, merci de valider les informations que nous pouvons récolter sur vous. Voulez-vous recevoir des notifications ? Inscrivez-vous à notre newsletter. Désolé, vous ne pouvez pas lire cet article si vous n’êtes pas inscrits à notre abonnement payant. Voilà un parcours très frustrant qui arrive de plus en plus souvent lorsqu’on navigue sur Internet. Heureusement, Mozilla veut réduire un peu ces sollicitations continues et fatigantes.

Comme signalé par ZDNet, la version 72 de Firefox cachera par défaut la pop-up de demande de notifications lors de sa sortie en janvier 2020. La pop-up ennuyante cédera sa place à une petite bulle animée à côté de la barre d’adresse (un exemple est montré ici). Il faudra encore attendre quelques semaines pour que cette nouveauté fasse son apparition sur la version traditionnelle de Firefox, mais elle peut déjà être expérimentée sur la version Nightly du navigateur internet.

La réponse à une demande

L’API permettant de proposer des notifications aux lecteurs est disponible depuis septembre 2012 pour Google Chrome et juin 2013 pour Mozilla Firefox. Cette fonctionnalité peut s’avérer particulièrement utile pour certains services comme les gestionnaires de mail ou les messageries en ligne. Elle a malheureusement été utilisée à tort et à travers par de nombreux sites pour tenter de garder l’utilisateur captif, au point que c’est devenu une plaie de refuser cette demande à chaque visite d’un nouveau site, mais aussi par les pirates et spammers qui profitent de cet outil pour envoyer des liens vers des malwares à leurs victimes.

En avril, Mozilla a mené une expérience en avril dernier sur ses canaux Bêta et Nightly et a noté que 97 % des utilisateurs refusaient les notifications. Un chiffre éloquent qui montre bien l’exaspération liée à cette pratique.

Un blocage automatique possible

Pour rappel, il est déjà possible dans Firefox de bloquer totalement les demandes de notifications. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de Firefox, puis dans le menu Vie privée et sécurité. Descendez jusqu’à la section Permissions et cliquez sur Paramètres en face de Notifications. Vous pourrez alors cocher une option intitulée « Bloquer les nouvelles demandes d’activation des notifications ».

Reste maintenant à savoir quand cette bonne décision sera portée sur mobiles et suivi par les autres navigateurs.