L’app de la semaine : j’ai trouvé le « Netflix des podcasts » et je ne peux plus m’en passer

Pour écouter des podcasts, la plupart des applications sont interchangeables. À l'exception de Sybel et de ses créations originales.

En bon parisien, je prends le métro pour mes trajets quotidiens. C’est à la fois un moment de stress quand la ligne est bondée — et je ne vous parle même pas des moments de grève –, et un moment qui me permet de m’évader. Entre le travail, ma vie privée, les tâches ménagères et quelques projets personnels ou passions qui occupent mes week-ends, je ne prends que très rarement le temps de me poser calmement, et mes trajets en transports en commun m’offrent ces quelques minutes de répit dont j’ai besoin.

Comme beaucoup, en raison de l’absence de la 4G de l’époque, j’ai pris l’habitude de mettre à profit ce temps « perdu » pour lire, ou pour écouter des podcasts (avez-vous écouté le dernier épisode de Salut Techie ?). Il existe d’ailleurs plein d’applications pour écouter des podcasts, et mon choix importe peu aujourd’hui, puisque celle dont je veux vous parler n’a que très peu en commun avec des Pocket Casts ou Podcast Addict (pour ne citer qu’elles).

Une création originale

Sybel n’est pas une application de podcasts comme les autres. Ou plutôt si, l’application est très proche de ce que proposent les autres, mais son contenu en revanche est très différent. À l’instar de Netflix par exemple pour la SVoD, Sybel propose des créations originales, des podcasts que l’on ne trouve généralement pas ailleurs.

Vous ne trouverez pas ici les émissions de radio traditionnelles, mais des contenus inédits, conçus pour certains exclusivement pour la plateforme. C’est ainsi que mon regard a été attiré par la case d’une ombre noire sur le bitume, marqué des mots « Le Grêlé » en lettres rouges. Curieux, j’ai cliqué, et y ait découvert l’histoire vraie d’un tueur en série parisien des années 80 en 8 épisodes d’une vingtaine de minutes chacun. La production est très qualitative et on aurait presque l’impression d’écouter Faites entrer l’accusé.

Intrigué, j’ai essayé d’autres programmes. Je me suis laissé guider par mon instinct parmi les catégories SF & Fantastique, Thriller, Comédie, Créations Sybel, ou bien « 5 minutes devant vous ? », une catégorie qui regroupe des contenus courts du genre « le saviez-vous ? » ou « se coucher moins bête ».

Sybel - Séries à écouter & Podcasts Télécharger gratuitement

Notez que si vous devez vous inscrire pour utiliser Sybel, le contenu est quant à lui gratuit.

Vers la professionnalisation du podcast ?

Sybel soulève beaucoup de questions sur l’avenir du podcast et sa professionnalisation. Déjà, d’un point de vue technique, peut-on encore appeler cela du podcast si ce n’est pas un flux libre d’accès depuis n’importe quelle plateforme ?

Mais surtout, ce sont mes envies que j’ai questionnées. Car si je suis un fervent amateur de podcasts à l’origine, je me suis surpris à délaisser mon application favorite pour la remplacer par Sybel ces dernières semaines, pour profiter de la qualité du contenu. À long terme, est-ce que l’on ne risque pas de retomber dans une uniformisation du contenu avec la venue de gros acteurs comme cela sur le marché ? Ce ne sont là que des questions en l’air, mais qui pourraient donner l’occasion à un débat… pourquoi pas au cours d’un de nos propres podcasts.