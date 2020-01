L’app de la semaine : faire le SAV mobile pour mes parents n’est plus (trop) un calvaire

Qui n'a jamais fait de SAV avec ses parents au téléphone ? Pour fluidifier la conversation et apaiser de potentielles tensions familiales, l'application TeamViewer permet de prendre le contrôle d'un smartphone à distance.

En achetant ce Galaxy A50 à vil prix lors du Black Friday, j’étais certain que j’allais marquer des points du côté de ma belle-mère. Et effectivement, ça a bien été le cas lorsqu’elle a déballé son smartphone à Noël. Elle avait des étoiles plein les yeux. Ce que je ne savais pas alors, c’est que ce Galaxy A50 était le début de l’enfer. Un foutu traquenard. Un sale coup du Sheitan.

Car comme moi, lecteur attentif de Frandroid, tu as probablement un peu plus de 30 ans et tes parents commencent doucement à vieillir. Mes parents (et par extension mes beaux-parents) ne sont pas idiots. Ils savent globalement se servir d’Android au quotidien. Le problème, c’est que sur Android ils ont leur langage, leurs repères bien à eux. Et quand ils rencontrent un problème d’apparence insoluble sur leur téléphone, leur premier réflexe est d’appeler la fameuse progéniture qui travaille sur Internet.

Bienvenue sur la hotline SAV « fiston-qui-connaît-l’informatique »

On se retrouve alors avec ce genre de dialogue sans queue ni tête. Cette scène, vous l’avez probablement vécue.

« Les actualités ont disparu du téléphone. Je ne comprends vraiment pas, hier j’y avais encore en passant par le bureau. » De quelle application parles-tu Brigitte ? De Upday ? De Google Actu ? De Chrome ? Tu as regardé le tiroir d’applications ? « Quoi ? Quel tiroir ? Je parle des news moi. D’ailleurs, tu sais pourquoi mon écran est devenu tout jaune ? »

Si vous avez déjà fait du SAV familial par téléphone, vous savez parfaitement le tour que va prendre la conversation. Il va falloir de longues minutes pour comprendre quel est le véritable problème, établir où est le souci et enfin se mettre d’accord pour savoir de quelle application ou fonctionnalité on parle tous les deux.

Croyez-moi, j’aime beaucoup ma belle-mère, mais je pense que ce genre de conversations est un supplice qui doit être pratiqué quelque part dans une des salles de l’enfer.

Dans ce genre de situation, on a alors deux choix. Le premier, c’est d’expliquer à ma femme que les dîners de famille seront peut-être un peu tendus cette année. Le deuxième c’est de trouver une application qui permet de sortir de ce guet-apens.

Alléluia, cette application existe et vous la connaissez sûrement si vous avez déjà fait du SAV sur un PC, c’est TeamViewer et son extension Android, QuickSupport.

TeamViewer pour mettre fin au dialogue de sourds

TeamViewer c’est une application qui permet tout simplement de prendre le contrôle d’un smartphone Android (dans le cas d’iOS il est seulement possible de voir ce qu’il se passe à l’écran du téléphone, mais pas de le contrôler) à distance depuis son PC ou un autre smartphone. Le principe est simple : je demande à mes parents d’installer Quicksupport sur leur smartphone et depuis mon PC j’installe TeamViewer pour en prendre le contrôle.

Ensuite, mes parents me donnent un identifiant TeamViewer affiché dans Quicksupport, que je rentre dans mon application sur le PC. Sur mon ordinateur s’affiche alors l’écran du téléphone dont on prend le contrôle. C’est un flux vidéo de bonne qualité dans lequel on peut naviguer directement à la souris. C’est d’ailleurs très instinctif, puisque la souris est le doigt.

Vous pouvez alors faire ce que vous voulez sur le téléphone : faire des recherches (le clavier est pris en compte), glisser, déposer ou supprimer des applications, mais aussi transférer des fichiers. Vos parents, de l’autre côté de l’écran verront alors toutes vos actions se dérouler en temps réel sous vos yeux, vous transformant le temps d’un coup de fil en un hacker d’élite.

Avoir accès à l’intégralité de leur téléphone, ça veut aussi dire que vous verrez leur message, leurs notifications et probablement des données sensibles. Soyez sympa, avant d’installer l’application, prévenez-les que vous allez prendre le contrôle et voir tout leur téléphone. Ce serait bête d’apprendre que votre père a une maîtresse alors que vous vous évertuez à renforcer le lien filial.

Dans le cadre d’un usage particulier, TeamViewer est gratuit à l’utilisation. Ce n’est pas le cas pour les entreprises. L’application est vraiment très simple d’utilisation, pas très lourde, mais de par sa nature, elle est très intrusive (quand bien même le flux vidéo est chiffré). Par sécurité, demandez systématiquement à vos parents de la désinstaller à la fin de chaque utilisation.

Durant ces vacances d’hiver, Quicksupport est probablement l’une des applications que j’ai le plus utilisées. L’expérience montre d’ailleurs que c’est un outil à double tranchant. D’accord, vos sessions de SAV seront plus courtes et plus simples. Mais vos parents seront également beaucoup plus enclins à vous appeler plus souvent pour le moindre problème. Mon conseil : posez tout de suite vos conditions et vos limites. Et rappelez également que vos frères et sœurs sont aussi doués que vous, même s’ils ne travaillent pas sur Internet.