Facebook : le mode sombre apparaît toujours plus sur Android

Facebook a prévu de mettre un grand coup de ménage sur ses designs en 2020. En attendant la nouvelle version du site, l'application Android affiche toujours plus son thème sombre.

Facebook semble vouloir faire le ménage sur les designs de ses applications. Après la refonte intégrale et le thème sombre d’Instagram, nous avons vu l’apparition du thème sombre sur WhatsApp.

Qu’en est-il des applications portant directement son nom ? Le site web Facebook va déployer massivement son nouveau design avant le printemps 2020. Quant à l’application mobile… elle se met également petit à petit à jour.

Le thème sombre en approche sur Facebook Android

Android Police a rapporté il y a environ deux mois de cela que certains utilisateurs voyaient leur interface Facebook sur Android (iOS n’est pas encore concerné) passer en noir. Ces derniers jours, il semble que le test se soit intensifié puisque de plus en plus d’utilisateurs rapportent l’apparition du thème sur leur mobile.

Comme vous pouvez le constater, l’intégration ne semble pas tout à fait terminée et l’interface n’apparaît pas forcément parfaitement noire ni n’adapte la couleur de ses titres efficacement. Il semble que l’onglet Watch soit apparu parfaitement noir et bien adapté en premier, avant un déploiement plus large. Aussi, le thème noir ne reste pas nécessairement, et semble passer du blanc au noir un peu comme bon lui semble chez les utilisateurs faisant partie de ce test.

Tout cela sous-entend surtout que Facebook se prépare à déployer plus massivement ce thème, dont la conception devrait être rapidement finalisée. Il faut dire que le réseau social a promis sa nouvelle version web pour le printemps 2020, et que cette dernière a une force particulière : offrir (enfin) un thème sombre.

Aussi, il paraît important que l’application mobile suive la même direction au même moment. On s’attend donc à ce que le thème sombre mobile soit rendu disponible en même temps que le nouveau design web.