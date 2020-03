Popcorn Time de retour, le service de streaming n’est toujours pas légal

Alors qu'il était question d'une version légale de Popcorn Time, le service de streaming est de retour... et n'est pas toujours pas légal.

Si vous ne connaissez pas Popcorn Time, sachez qu’il s’agit tout simplement de l’un des services de téléchargement et streaming les plus populaires. Certes, la diffusion ou le téléchargement de contenus multimédias est très susceptible de ne pas être légal, mais il n’empêche que Popcorn Time est très utilisé. Plus concrètement, c’est un client Bitorrent qui se cache derrière une interface qui fait sérieusement penser aux services de sVOD comme Netflix. Notez que le projet Popcorn Time existe en de très nombreuses versions, le projet est régulièrement forké par des utilisateurs chevronnés.

Attention, cette nouvelle version semble être un moyen de promouvoir une solution VPN. Nous vous vous déconseillons de l’utiliser. A plusieurs reprises, du téléchargement du logiciel au lancement d’une vidéo, il vous sera proposé de télécharger un VPN. Pour vous faire peur, certaines de vos données sont d’ailleurs affichées sur l’interface dont votre IP.

A vos risques et périls

L’application dans sa version 4.0 est disponible sur macOS et Windows, et le client Android est toujours en version 2.9. Il existe également une version Android TV, mais il faudra installer le fichier APK manuellement. Comme le souligne MacG, ce service reste illégal en France et nous vous conseillons vivement de configurer un VPN si vous voulez vraiment l’utiliser. Notre comparateur de VPN est très complet et à jour.