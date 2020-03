Microsoft 365 : voici tout ce qui change sur le nouveau Office 365

Microsoft a dévoilé ses nouveaux abonnements personnels et familiaux Microsoft 365, qui sont conçus pour remplacer et améliorer les abonnements Office 365 existants. Ce ne sont pas les seules nouveautés, quelques dizaines de nouvelles fonctions font leur arrivée ainsi qu'une nouvelle application.

Office 365 devient Microsoft 365 : tarifs des abonnements

Ce n’est pas un petit changement pour les 38 millions de personnes abonnées à Office 365. Office 365 devient Microsoft 365 avec de nouveaux abonnements disponibles dès le 21 avril 2020. Pour rappel, Microsoft 365 (anciennement Office 365) est un abonnement qui donne accès à tout l’écosystème de Microsoft, y compris la suite Office, du stockage cloud sur OneDrive, des minutes d’appels sur Skype, ou encore l’accès à Microsoft Teams qui sera désormais accessible pour le grand public.

La première offre se nomme Microsoft 365 Personnel et elle est disponible avec un paiement mensuel ou annuel :

Disponible à 6,99 euros/mois exclusivement en ligne sur le Microsoft Store ;

Disponible à 69 euros/an chez les distributeurs en version prépayée de 12 mois, ainsi qu’en ligne sur le Microsoft Store au travers de différentes options.

L’offre Microsoft 365 Famille permet de bénéficier de l’offre pour 5 membres de la famille, voilà les tarifs :

Disponible à 9,99 euros/mois exclusivement en ligne sur le Microsoft Store ;

Disponible à 99 euros/an chez les distributeurs en version prépayée de 12 mois, ainsi qu’en ligne sur le Microsoft Store au travers de différentes options.

Microsoft 365 : la nouvelle application Family Safety et les nouveautés dans Excel, Teams, Word et PowerPoint

Les abonnements Microsoft 365 profitent de nombreuses nouveautés dont une nouvelle application Microsoft Family Safety et l’arrivée de Microsoft Teams.

Concernant l’application Family Safety, c’est une application qui sera disponible sur Windows 10, iOS et Android. Cette application est le centre névralgique de l’offre Microsoft 365 et de votre famille, elle permet aux parents de gérer toute l’activité de la famille. Vous pourrez bloquer à distance la Xbox par exemple, mais aussi vérifier les plannings et durées d’utilisation des écrans de vos enfants… une fonction que l’on a désormais sur iPhone et Android. L’application permet d’avoir des alertes automatiques si un membre de la famille arrive sur un lieu donné, Microsoft explique ainsi que sa nouvelle application Microsoft Family Safety est conçue pour assurer la sécurité de votre famille « dans le monde numérique et physique ». Finalement, cette application reprend ce qu’a pu faire Google avec Google Family Link mais aussi Apple avec certaines fonctions de l’application Find My d’Apple. Vos adolescents seront certainement mécontents d’être fliqués par leurs parents, même si c’est nécessaire pour leur sécurité.

Microsoft Teams sera désormais intégré dans l’abonnement Microsoft 365, c’est un réseau social dédié à la famille et son entourage complètement intégré aux outils de Microsoft. Notez que Teams ne remplace pas Skype, néanmoins Microsoft est doucement en train de positionner sa solution de communication.

Si vous êtes déjà abonné à Office 365, vous serez heureux d’apprendre que Microsoft ajoute de nombreuses fonctionnalités liées à Office. Par exemple, vous allez pouvoir accéder à la fonctionnalité Microsoft Editor existante de Word, un vrai assistant pour vous aider pour vos corrections de grammaire et vos vérifications orthographiques. Cet éditeur va encore plus loin en soumettant également des modifications pour améliorer votre écriture en signalant les mots qui sont utilisés trop fréquemment ou vous présenter de nouvelles phrases pour améliorer votre style d’écriture. En tant qu’abonné à Microsoft 365, vous aurez accès aux options de réécriture qui propose de reformuler des phrases entières. Il existe même un vérificateur de similitude pour éviter le plagiat et vous encourager à citer vos sources. Sachez que ces fonctions seront accessibles sur Microsoft Edge et Google Chrome via une extension du navigateur.

Il y a de nombreuses autres nouveautés, y compris dans Excel qui propose également de nouveaux modèles et fonctionnalités de gestion de la donnée sur 100 typologies de sujets différents (régime alimentaire, hobbies, destinations de vacances…).

Dans PowerPoint, Microsoft a également annoncé de nouvelles fonctions. PowerPoint Designer, par exemple, va mettre en page vos données de façon automatique en utilisant des styles. Vous aurez accès à plus de 8000 images et 175 vidéos dans Getty Images, 300 styles de polices et 2800 icônes pour créer des présentions visuelles et attractives. Ce n’est pas la seule nouvelle fonction de PowerPoint, la plus étonnante se nomme Presenter Coach. Cette nouvelle fonctionnalité, alimentée par l’IA selon Microsoft, aidera chacun à améliorer son discours à l’oral. PowerPoint vous écoute et vous dit si votre prise de parole est correctement rythmée, tout en proposant des reformulations. Il faudra éviter une lecture trop systématique du contenu des diapositives, ce qui n’est jamais naturel.

De nombreuses nouveautés arrivent sur Microsoft Edge également, comme Password Monitor. C’est un outil dédié aux mots de passe vous indiquera si un mot de passé stocké dans Edge a été compromis, afin que vous puissiez le changer rapidement. Edge dispose également d’une fonctionnalité d’onglets verticaux afin que vous puissiez empiler vos onglets sur le côté du navigateur et une option de copier/coller intelligente qui conserve le formatage du texte et les tableaux lorsque vous le collez ailleurs.

Dans la continuité…

Ces nouveautés et ce changement de nom sont assez clairs sur la stratégie de Microsoft, une approche qui repose sur un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur un créneau où Microsoft est particulièrement bien placé pour fournir des services respectueux de la vie privée et axés sur la productivité.