Facebook Messenger : malgré le nouveau mode sombre, les clients macOS et Windows 10 ne font pas l’unanimité

Facebook a déployé la nouvelle version de ses clients pour OS de bureau, Windows 10 et macOS, qui permettent désormais de profiter d'un mode sombre et des appels vidéo. Néanmoins, les premiers retours des utilisateurs montrent à quel point ces clients ne font pas l'unanimité.

Connaissiez-vous les clients Messenger proposés par Facebook sur Windows 10 et macOS ? Proposés respectivement sur le Windows Store et l’App Store, ils étaient remplis de bugs et manquaient cruellement de fonctions. Il n’était pas possible, par exemple, de passer un appel vidéo. Sur macOS, même quand on désactivait les notifications, on continuait à les recevoir. Bref, la liste de problèmes était très longue… des versions macOS et Windows 10 très loin de l’expérience que Facebook propose sur Android, iOS et iPadOS.

Le mode sombre a été déployé

Fin mars 2020, Facebook vient de mettre à jour son client Facebook Messenger Desktop, respectivement sur macOS et Windows 10. La première nouveauté, bienvenue, est la possibilité de profiter d’un mode sombre (comme sur l’interface web de Facebook) qui s’active automatiquement si votre système d’exploitation est configuré en mode sombre. L’interface a été légèrement revue, plus simple et accessible, elle intègre désormais les fonctionnalités essentielles du service de communication, dont les appels vidéos par exemple.

Le rendez-vous serait-il néanmoins manqué pour Facebook ? Si on regarde les derniers avis postés sur l’App Store, ils sont globalement négatifs. Les utilisateurs rencontrent beaucoup de problèmes après avoir mis à jour le client Facebook, avec des bugs et des plantages à répétition. De notre côté, nos différents tests ont fonctionné, nous avons envoyé des pièces jointes, passé des appels vidéo, créer des discussions en groupe… l’ensemble nous a semblé complet et stable. Sur macOS, Messenger reprend les codes de l’application Messages, ce qui est une bonne chose.

Cette version complète du client macOS et Windows 10 arrive dans un contexte de confinement lié au coronavirus, ce qui est une bonne chose quand on sait que Messenger est utilisé par 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde.

Pour télécharger le client Messenger sur le Windows Store c’est par là, pour le client Messenger sur l’App Store c’est par ici.