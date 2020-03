Facebook : comment activer le mode sombre sur la nouvelle interface web

Facebook s'offre une nouvelle interface sur sa version web et offre désormais un mode sombre. Voici comment activer cette fonctionnalité.

Facebook est souvent critiqué pour l’aspect vieillot de son interface. C’était toutefois sans compter la nouvelle interface du plus gros réseau social du monde. Du moins, dans sa nouvelle interface web sur ordinateur. Fait important : le mode sombre fait sa grande arrivée.

Dans l’ensemble, Facebook se targue d’offrir une expérience plus simplifiée avec un design plus moderne, des textes plus gros et des éléments mieux organisés. On voit aussi une barre du haut remaniée avec une fonction recherche qui prend moins de place et une mise en avant des boutons Accueil, Watch, Marketplace, Groupes et Gaming bien au centre.

Avec un peu de chance, en lançant Facebook sur votre navigateur desktop, vous verrez peut-être apparaître un message vous invitant à découvrir les nouveautés de cette refonte.

Appuyez sur Essayer pour découvrir ce nouveau Facebook. Vous voilà alors sur la nouvelle interface. Nous profitons de ce changement de look pour expliquer comment activer le mode sombre tant attendu.

Comment activer le mode sombre sur Facebook ?

Le mode sombre se cache dans les paramètres en haut à droite. il faut aller tout en haut à droite de l’écran et cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas. Vous aurez alors accès à un menu déroulant où le thème sombre est bien mis en avant.

Il suffit ensuite de cliquer sur l’interrupteur pour noircir Facebook.

On rappellera que le mode sombre se prépare aussi sur l’application mobile de Facebook. En outre, sur Messenger, la fonctionnalité est déjà présente depuis quelque temps, tandis qu’elle est plus récente sur WhatsApp.